Nedtur for Nordlie i LSK-comebacket. Må vinne returkampen for å unngå nedrykk.

Tom Nordlie og Lillestrøm er i trøbbel etter at de lørdag tapte borte mot Start i den første av to kvalifiseringskamper til Eliteserien.

Tom Nordlies comeback i Lillestrøm startet med 1-2-tap borte mot Start lørdag. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

NTB

Start – Lillestrøm 2–1

Kanarifuglene sparket trener Jörgen Lennartsson mandag og hentet inn trenerveteranen Nordlie før oppgjørene. Målet var enkelt: Å vinne kvalifiseringskampene mot Start og berge plassen i Eliteserien etter 45 sesonger på øverste nivå.

Det er fortsatt muligheter for det, men det ser vanskeligere ut etter at Lillestrøm lørdag tapte 1-2 i Kristiansand i den første av to kvalifiseringskamper. De må dermed vinne onsdagens returkamp på Åråsen dersom de skal berge plassen på øverste nivå.

Starts keeper Jonas Deumeland kaster seg for gjeves og må se Daniel Gustafsson gi LSK ledelsen, men vertene skulle slå tilbake. Foto: Tor Erik Schrøder, NTB scanpix

Daniel Gustafsson sendte gjestene i ledelsen etter en snau halvtime, før vertene slo tilbake på straffespark etter 54 minutter. Aron Sigurdarson var sikker fra 11 meter, og samme mann satte inn 2-1 etter 69 minutter.

Sigurdarson dro seg inn i banen og fyrte av et skudd. Det gikk i mål etter svakt keeperspill av LSKs Marko Marić.

Lillestrøm hadde enorme sjanser til å utligne i sluttminuttene, men både stolpen og hjemmelagets forsvarsspillere var i veien.

Aron Sigurdarson jubler for en av sine to scoringer da Start snudde 0–1 til 2–1 mot LSK. Foto: Tor Erik Schrøder, NTB scanpix

Historie i begge klubber

Dette er Nordlies andre periode i Lillestrøm. I første omgang er han bare ansatt som en kriseløsning i de to kvalifiseringskampene, men berger laget plassen bør han ha gode kort på hånden. 57-åringen trente klubben også mellom 2007 og 2008.

Han har også historie i lørdagens motstander Start. Nordlie var trener for Kristiansund-laget fra 2004 til 2006. Det endte blant annet med et sølv i eliteserien i 2005.

Lillestrøm måtte ut i kvalifisering etter å ha endt som nummer 14 i Eliteserien. Start ble nummer tre i divisjonen under, og slo i tillegg ut KFUM Oslo på veien mot dobbeltoppgjøret mot LSK.

