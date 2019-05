7,4 km staking i motbakke. Kult, nyvinnende og ekstremt, sier langrennsløperne.

Langrennsløperne har ligget som slakt etter målgang på Lysebotn Opp. Nå blir løpet verre.

7, 4 km staking i motbakke. Kult, nyvinnende og ekstremt, sier langrennsløperne. Lysebotn Opp, som inngår i Blinkfestivalen, innfører en ny variant.

– Dette har ingen trent for. Enn så lenge. Det er helt ekstremt, kommenterer landslagsløper Martin Johnsrud Sundby.

For første gang blir det kun lov til å bruke armene som motor. Fra sjøkanten til Øygardstøl, som også kalles «Ørneredet», er det på de siste seks kilometerne en stigning på i overkant av ti prosent. Målgang er på 640 meter over havet.

– Det er bratt og kommer til å bli et seigt løp. Det er en utfordring man må forberede seg til, sier Johnsrud Sundby. Han fortsetter:

– Hvem vinner? Forhåpentlig blir det en herlig miks av dem som er spesialister på staking og oss med mer kapasitet.

Veteranen har ikke lagt alle planer for sesongen som kommer foreløpig, men sier:

– Jeg har veldig lyst til å delta der. Det er en nyvinning. Det lukter attraktivt for meg lang vei. Sannsynligheten for at jeg deltar er veldig stor, sier Røa-løperen, som har vunnet den tradisjonelle Lysebotn Opp én gang i karrieren.

Det «vanlige» motbakkeløpet beholdes. Stakerne starter fem minutter senere enn de som har lov til å skøyte.

Nytenkende og kult

Landslagets Sjur Røthe er i hundre:

– Jeg synes det er spennende, nytenkende og kult. For min del er det aktuelt. Man skal ikke se vekk for at jeg staker opp Lysebotn. For oss toppløpere blir det mer og mer vanlig. Staking er en teknikk som lønner seg, selv om jeg fortsatt er fan av at diagonalgang skal være en del av langrenn.

Røthe mener langløperne får enda en god mulighet til å vise seg frem.

– Dette arrangementet inkluderer alt og alle, og for langløpere, som ikke skøyter så mye, gir det et veldig godt tilbud, mener vossingen.

Fakta: Blinkfestivalen Blinkfestivalen ny i 2006 Starter 31. juli med langløp over 60 fra Ålgård til Sandnes. Lysebotn Opp i to varianter går 1. august. Gateløp i Sandnes sentrum arrangeres 3. og 4. august Therese Johaug vant Lysebotn Opp på nye rekord med 31, 46 i 2018. På herresiden var det Simen Hegstad Krüger som vant. Løpet er et av de mest populære på TV, og samlet i fjor 1,5 millioner seere over de fire dagene det var løp.

Blir et spektakulært renn

Øystein Pettersen, som de siste årene har vært langløper, holder tomlene opp for den nye vrien:

– Det å stake opp gir spektakulære bilder. For eliten vil det være gjennomførbart og en skikkelig god utfordring og test. Det kan lokke enda flere langløpere og bidra til enda bredere spekter av stor idrett til Blinkfestivalen.

– Skal du delta?

– Det er ikke avklart enda. Det blir uansett ikke seier, men jeg lover maksimal innsats og godt humør, svarer Pettersen, som etter sine mange triumfer i gateløp i Sandnes tidlig ble konge av Blink.

Vil fronte nye ting

– Vi startet opprinnelig med to gateløp i sentrum av Sandnes. Siden er det kommet mange nyvinninger som langløp og Lysebotn Opp. Vi prøver hele tiden å være på offensiven, utvikle oss og gjøre ekstreme ting, forteller sportssjef Arne Idland.

Arrangøren innbyr til en manndomsprøve. For i første omgang blir det ingen konkurranse for kvinnene.

– Årsaken er at vi ønsker å teste det ut. Hvis kvinnene vil være med, får de sjansen allerede neste år.

Det internasjonale skiforbundet (FIS) synes dette er en god idé. NRK også. Det blir sending fra arrangementet med flere team.