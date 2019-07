Norge slo Brasil og har nå tre av tre mulige seire i sandvolley-VM.

HAMBURG/OSLO: – Brasil var på forhånd det beste laget i puljen – utenom oss da, sa Christian Sørum (23) før kampen.

Han og makker Anders Mol (22) er i rute etter å ha beseiret Brasils Pedro Salgado Collett Solberg (33) og Vitor Araujo Goncalves Felipe (24).

Begge lag visste før kampen at de var videre i VM. Nå handlet det om prestisje.

Lekte seg videre i VM

Og det startet jevnt mellom de to forhåndsfavorittene i puljen, men litt før midtveis i første sett viste Norge muskler. Det brasilianske paret var tydeligvis frustrert underveis i settet som Norge vant 21–14.

– Norge leker med Brasil nå, sa TV 2-ekspert og markedssjef i Norges Volleyballforbund Iver Horrem.

Også i det andre settet hadde det norske paret full kontroll på brasilianerne. Det vant Norge lekende lett 21–15.

– Det er enda mer overbevisende enn vi hadde trodd på forhånd. Vi trodde Brasil skulle gjøre litt mer motstand, men det kom ikke, sa Horrem mot slutten av kampen.

– Det er utklassing, la medkommentator Jan Kvalheim til.

Dermed er Norge direkte klar for sekstendedelsfinale i VM, og får også noen dager hvile før de skal i aksjon igjen fredag. Selv om de norske guttene har vist overbevisende takter så langt i VM, mener Sørum at de har mer å by på.

– Vi begynner å finne rytmen i spillet. Vi spiller bedre og bedre, men jeg synes fortsatt det er ting å forbedre, sa han i et intervju av arrangøren vist på TV 2.

– En perfekt dag. Jeg kunne ikke tenkt meg en bedre måte å feire bursdagen min på, sa Anders Mol i seiersintervjuet etter kampen.

Han rundet 22 år tirsdag og fikk feiringen han ønsket seg.

Har telepatiske evner

– De spiller som om de er 40 år. Det er unikt, sier Eivind André Pettersen fra Bergen, trener for Norges beste klubblag i innendørs volleyball gjennom tidene.

TIF Viking, tidligere Nyborg, var også med i Champions League siste sesong. Pettersen er også teammanager på kvinnelandslaget innendørs.

49-åringen er til stede i Hamburg for å få inspirasjon og impulser fra miljøet, og det han har sett av de norske oppsummerer han slik:

– Jeg har fulgt dem lenge. De spiller vanvittig bra sammen og har ekstrem ballkontroll. Det er som om de har telepatiske evner. Den ene vet hva den andre gjør før det har skjedd, sier Pettersen, som også var med spillerne på trening tidligere på kampdagen.

Mette Bugge

– De er så gode til å lese spillet, og er ikke så opptatt av motstanderne. Mange andre lag legger en plan på forhånd. Istedenfor å ha avtaler, ser de på hva motstanderne gjør underveis, og justerer etter det.

Pettersen mener at de ikke lar seg stresse, men beholder roen om det står 1–0 eller 23–23.

– De bruker ikke tid på dommerne, det å være frustrerte eller krangle. Det gjør altfor mange andre lag.

Dette er suksessformelen

Både Christian Sørum og Anders Mol er enige i at de ikke binder seg til en oppskrift på forhånd, men løser oppgaven underveis. Da står de friere til å møte motstanderne med det de kommer med av overraskelser.

– For det kan jo også skje, sier Christian Sørum.

– Dere har nådd verdenstoppen relativt fort. Hva vil du si er suksessformelen?

– Vi passer så bra til hverandre. Kjemien stemmer, og derfor lykkes vi så godt i blokk og forsvar. Vi har øye for spillet og forsøker å vinne hver eneste ball.

Han legger til at noen lag gir blanke i baller som de bare delvis kan nå, mens nordmennene alltid satser alt.

Fakta: Programhelter I programmet som deles ut til alle tilskuerne, er de to norske spillerne plukket frem som internasjonale helter. Kun de og to andre par på herresiden har fått slik plass. Brasilianerne Bruno Oscar Schmidt og Evandro Goncalves Oliveira Junior, og 2.-seedede Oleg Stoyanovskij og Viacheslav Krasilnikov fra Russland. Bruno er svært merittert, verdensmester i 2015, og olympisk mester på hjemmebane i 2016.

To smarte typer

Mol fremhever at spillerne på det norske laget utnytter hverandre på en god måte.

– Vi er smarte volleyballspillere, sier han med et glimt i øyet, og er rask til å fremheve makkeren.

– Christian er veldig god til å plukke baller i forsvar. Han er kynisk. Han er en av de beste i verden til å komme seg riktig til ballen.

– I fortsettelsen kan det fort bli marginer som avgjør. Vi tar ikke noe for gitt, sier Sørum.