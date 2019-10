Iuel røk i VM-semifinalen: – Hun prøvde seg og gikk hardt ut. Jeg digger det

Amalie Iuel (25) nådde ikke VM-finalen på 400 meter hekk.

Amalie Iuel måtte konstatere at VM-eventyret stoppet i semifinalen. Lise Åserud

Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

– Det er mitt nest beste løp, så jeg må ta det med meg. Jeg er veldig fornøyd med VM-et her, sier den norske hekkeløperen til NRK etter sitt andre og siste løp på 400 meter hekk under VM i Doha.

Iuel startet hardt og kom bra ut av startblokken i det andre av tre VM-semifinaleheat onsdag kveld. Inn på oppløpet ble det likevel litt tungt mot de hvasseste motstanderne, og Iuel ble til slutt nummer fire i heatet.

Tiden hennes var et halvt sekund for svak til å gå videre, til tross for at hun med 55,03 løp sitt nest beste løp i karrieren.

Amerikanske Sydney McLaughlin vant semifinalen på 53,81, mens sveitsiske Léa Sprunger sikret den siste finaleplassen med 54,52.

– Hun prøvde seg

Trener Leif Olav Alnes mener Iuel leverte veldig bra, til tross for at finaleplassen røk.

– Hun prøvde seg og gikk hardt ut. Jeg digger det. Jeg synes det er kjempebra, sier han til NRK.

Tirsdag satte Iuel norsk rekord på distansen, da hun løp på 54,72 i forsøksheatet. Hun vant sitt heat og hadde den nest beste tiden totalt i kvalifiseringen.

Amalie Iuel (nummer to fra venstre) åpnet tøft, men holdt ikke helt inn til mål i tirsdagens VM-semifinale. JOEL MARKLUND / BILDBYRÅN

Bestemte seg for å satse

Med kraftanstrengelsen tirsdag, var Iuel usikker på hvor mye krefter hun hadde å brenne av i semifinalen. Hun og Alnes ble likevel enige om at hun skulle starte hardt, så fikk det bære eller briste.

Doha-VM er Iuels tredje verdensmesterskap på rad, men hun hadde før i år aldri kommet lenger enn til forsøksheatene. Alnes mener prestasjonene i Qatar viser at jobben de legger ned bærer frukter.

– Vi trener hver dag for å prøve å flytte grenser. Hun har løpt veldig bra på trening, og nå har hun etablert seg på litt høyere nivå. Du skal ikke være redd for å tape, du skal være redd for å ikke utvikle deg, sier han til NRK.

Før Iuel selv skulle ut i ilden i årets mesterskap, kunne hun glede seg over treningskompis Karsten Warholms suksess. Sunnmøringen vant mandag sitt andre VM-gull, og blir som Iuel trent av Leif Olav Alnes.