20-åring sikret LSK-gull med første scoring på to år: – Det gikk i sakte film

Etter det LSK Kvinner beskriver som en trøblete høst, sikret de søndag sitt sjette seriegull på rad.

Oppdatert for mindre enn 40 minutter siden

LSK Kvinner kunne juble med publikum etter at seriegullet var sikret. Håkon Mosvold Larsen/NTB scanpix

Kolbotn – LSK Kvinner 2–2

JESSHEIM: Fire minutter før full tid så det ut som om LSK Kvinner måtte vente i to hele uker, før et eventuelt seriegull i Toppserien var sikret.

Da hadde deres tidligere målmaskin Isabell Herlovsen gitt Kolbotn ledelsen 2–1, og LSK stanget mot en mur av Kolbotn-spillere.

Fakta Fakta om ti siste mestere i Toppserien fotball kvinner

Dette er de ti siste vinnerne av Toppserien i fotball for kvinner: * 2019: LSK Kvinner * 2018: LSK Kvinner * 2017: LSK Kvinner * 2016: LSK Kvinner * 2015: LSK Kvinner * 2014: LSK Kvinner * 2013: Stabæk * 2012: LSK Kvinner * 2011: Røa * 2010: Stabæk * LSK Kvinner og Trondheims-Ørn står med flest seriemeskap, begge med 7.

Første scoring på to år

Det er av de man minst venter man skal ha det, heter det. Slik ble det også på Jessheim Stadion søndag kveld. For nærmest ut av intet dukket høyreback Emilie Woldvik opp på nitten meter.

På halv volley sendte hun ballen i mål, og LSK-fansen til himmels.

– Jeg tenkte bare treff ballen rent. Det var litt sakte film, så var det veldig deilig da den satt mellom stengene, sa hun etter kampen.

Det var 20-åringen andre seniorscoring i karrieren, og den første på to (!) år.

– Hun har prøvd seg før uten at det har vært med veldig hell, men vi vet at hun har en bra skuddfot. Det ser vi på trening når hun får være med å avslutte litt. Det lå ikke akkurat en scoring i luften fra henne, men det var gøy, sa LSK-trener Hege Riise.

Fakta LSK Kvinner 2019 * Tok søndag sitt sjette seriegull med to runder igjen av Toppserien. * Spiller lørdag semifinale i cupen. * Røk ut tidlig av Champions League etter 2–3-tap i Belgia mot Anderlecht. * Guro Reiten er fortsatt lagets toppscorer i Toppeserien med sine 12 mål. Synne Skinnes Hansen og Elise Thorsnes har scoret 9. * Hege Riise har skrevet under ny kontrakt for 2020-sesongen.

LSK-spillerne flokker seg rundt Emilie Woldvik etter at hun har utlignet til 2–2. Håkon Mosvold Larsen/NTB scanpix

Feiret med jenka og champagne

Utligningen til 2–2 sikret LSK Kvinner det ene poenget de trengte for å ta seriegullet allerede to serierunder før Toppserien 2019 er historie.

I garderoben etter kampen var det først allsang til Queens udødelige «We are the Champions» mens de sprutet champagne rundt seg, før LSK-spillerne vartet opp med en jenka rundt i korridorene på Jessheim Stadion.

– Terningkast 4–5, var bedømmelsen over jenkaen fra trener Riise.

Selve kampen var hun derimot mer misfornøyd med.

– Men seriegull er jeg fornøyd med, sa hun.

LSK-spillerne jubler etter at Synne Skinnes Hansen ga bortelaget ledelsen i den første omgangen. Håkon Mosvold Larsen/NTB scanpix

Har skrevet under ny kontrakt

Det er bare ti dager siden suksesstreneren kunngjorde overfor spillergruppen at hun blir med også neste sesong.

– Det er ekstremt viktig Vi har vært veldig heldig med kontinuitet på spiller og trener-siden. Kulturen kommer ikke av seg selv, det bygges over tid. Så det er veldig viktig, mener kaptein Ingrid Moe Wold om at Riise nå blir med videre.

Riise selv innrømmer til Aftenposten at noe av grunnen for at hun tar en sesong til, er at hun føler at hun har noe å bevise.

– Jeg synes fortsatt det er gøy å jobbe. Det har vært en hardere høst for oss. Det var et slag i Belgia da vi røk ut av Champions League, men etter det har vi ikke tapt. Det har vært en litt mer hakkete sesong for vår del. VM-pausen var lang. Jeg liker godt å jobbe med denne gruppen. Den er veldig utviklingsorientert. Jeg liker godt å se hvor vi kan bli bedre og sånn. Selve klubben, og vi, ønsker å utvikle oss. Man kommer aldri i mål med det.

Kaptein Wold minner om at flere tvilte på om laget hadde et nytt seriegull i seg etter at de mistet stjernespillere som Guro Reiten og Ingrid Syrstad Engen i sommer.

– Mange mente at vi ikke kom til å klare det da vi mistet noen veldig gode spillere. Jeg synes vi har stått bra sammen og dratt det i land på en bra måte.

Feiringen av seriegullet blir derimot ikke langvarig. Neste lørdag venter Trondheims-Ørn i semifinalen i cupen.

– Vi har en veldig viktig kamp lørdag, så det blir ikke den største feiringen. Det er likevel ikke hver dag man tar gull så litt blir det, forsikret målscorer Woldvik.