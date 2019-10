Kjøll mener norsk idrett gikk glipp av 175 millioner kroner i fjor

Idrettspresident Berit Kjøll har klare forventninger før statsbudsjettet legges frem. For norsk idrett handler det mye om moms.

Berit Kjøll har startet jobben med å sikre full momskompensasjon for norsk idrett. Morten Uglum

Mandag legges statsbudsjettet for 2020 frem. Norges idrettsforbund har som andre interesseorganisasjoner forventninger om at deres hjertesaker prioriteres.

Da Kjøll ble valgt som Tom Tvedts etterfølger som idrettspresident i mai, var jobben for full kompensasjon for moms på varer og tjenester et av hennes viktigste valgløfter.

Det er på det området idrettens største forventning ligger før det nye budsjettet legges frem.

Ifølge tall fra NIF, søkte frivillig sektor i 2018 for 1,9 milliarder i slik kompensasjon. Potten som var til fordeling var på 1,4 milliarder kroner.

Søknadsbeløpet fra idretten har i tillegg økt med 3,6 prosent det siste året.

– Ifølge våre beregninger har norsk idrett gått glipp av 177,5 millioner kroner i 2018 som følge av denne avkortingen. Dette er midler som ville styrket rammebetingelsene for norsk idrett. At dette blir en av våre viktigste fanesaker frem mot stortingsvalget er helt åpenbart, sier idrettspresident Berit Kjøll i en pressemelding.

Berit Kjøll tok i vår over etter Tom Tvedt som idrettspresident. Olsen, Geir / NTB scanpix

Skal hindre utenforskap

NIF peker på at tre av regjeringspartiene har programfestet at frivilligheten skal få full kompensasjon for moms på varer og tjenester. Kjøll sier at statsbudsjettet vil gi viktige signaler om det er oppnåelig innen utgangen av denne stortingsperioden.

I frivillighetsmeldingen som ble lagt frem på Stortinget i vår, la regjeringspartiene opp til en plan som vil øke kompensasjonen til 1,8 milliarder kroner innen 2021. NIF mener dette ikke er nok.

Det andre hovedområdet Idrettsforbundet trekker frem i forbindelse med statsbudsjettet, er arbeidet for å hindre utenforskap innen idretten. Spesielt de økonomiske barrierene har det vært mye fokus på de siste årene.

Kristelig Folkeparti har fått gjennomslag for et fritidskort som skal sørge for at alle barn og unge får dekket regningen for en fritidsaktivitet inntil en viss sum.

Kjøll mener det er viktig at det også finnes ordninger som sørger for at de som har behov for det, får dekket kostnadene utover rammene på fritidskortet.

Samtidig mener NIF at pengene fra fritidskortet skal gå til aktiviteter som går over en viss tidsperiode, og ikke til å betale for enkelthendelser.