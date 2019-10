Molde-tirade mot Rosenborg: – Rydd i eget reir før dere begynner å peke på andre

Molde-trener Erling Moe mener trønderne har en ovenfra og ned-holdning.

Erling Moe fyrer opp før søndagens møte mellom Rosenborg og Molde. Carina Johansen / NTB scanpix

Rosenborg tar imot Molde på Lerkendal stadion søndag kveld.

Fire dager før «hatkampen» i Trondheim langer Molde-trener Erling Moe ut. Han reagerer på uttalelser som sportslig leder Stig Inge Bjørnebye nylig kom med i Adresseavisen. Bjørnebye reagerer på at seriestarten neste år utsettes i tre uker.

– Det sier noe om ambisjonsnivået at man ønsker en kortere sesong, sa Bjørnebye til Adresseavisen.

Stig Inge Bjørnebye får kritikk fra Molde-leiren for sine uttalelser. Morten Antonsen / Adresseavisen

– Skivebom

Det provoserer Molde-treneren.

– For meg er det så skivebom. Det er så besserwisser-tendenser. Sånne ting irriterer meg. Det har ingenting med ambisjonsnivået til andre klubber å gjøre, sier Erling Moe til VG.

To tredeler av klubbene ønsker sen start og tidlig slutt, mens Bjørnebye og Rosenborg vil ha en lengre konkurransesesong for å nærme seg europeisk nivå når det kommer til sesonglengde og ambisjoner.

– Jo kortere konkurransesesong, jo lenger akterutseilt blir vi sammenlignet med det europeiske nivået, sa Bjørnebye til Adresseavisen.

Molde-sjefen slår knallhardt tilbake.

– De bør jekke seg ned, og heller konsentrere seg mer om seg selv. Rydd mer i eget reir før dere begynner å peke på andre, sier Moe.

Respekterer andre meninger

Stig Inge Bjørnebye reagerer på kritikken på følgende måte:

– Jeg registrerer og respekterer at Molde har et annet syn på senere seriestart enn vi har, sier han.

I våroppgjøret på Aker stadion vant Molde enkelt 3–0. Molde-trener Moe tror ikke det er enklere å møte Rosenborg nå enn tidligere.

Romsdalsklubben styrer mot seriegull, mens Eirik Hornelands menn sliter med å havne blant de tre beste lagene som gir mulighet til spill i Europa også neste sesong.

– Mange gode argumenter

Sportssjef i Brann, Rune Soltvedt, vil ikke blande seg inn i krangelen mellom Molde og Rosenborg. Han mener mye handler om å ha respekt for at klubbene har ulike syn på om Eliteserien skal ha tidlig eller sen sesongstart.

– Vi må ha respekt for at norsk eliteserie består av 16 forskjellige lag, kanskje med 16 ulike målsetninger og 16 ulike innganger. I fellesskap må vi stå sammen i årene framover for å gjøre norsk fotball mye bedre, og da må vi innrette oss når beslutningene er tatt, sier Soltvedt.

Sportssjef i Brann, Rune Soltvedt. Marit Hommedal / NTB scanpix

Brann-sjefen mener det er mange ulike hensyn å ta.

– Vi spilte inn at vi gjerne starter sesongen tidligere, men samtidig er det greit for oss at vi gjør det senere også. Det finnes mange gode argumenter begge veier, og vi lever fint med at det blir som det blir, sier Rune Soltvedt.