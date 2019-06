Norge vant lett mot Østerrike.

De norske håndballgutta slo Østerrike 34-28 i en treningskamp borte torsdag. Nå går håndballforbundet for å få fordel av hjemmebane i en mulig OL-kvalifisering.

Østerrike var som ventet ingen målestokk for Norge som har to VM-finaler på rad bak seg.

Norge spiller EM delvis på hjemmebane i januar. I Trondheim går blant annet tre norske gruppekamper. Avanserer Norge til hovedrunden spilles den i Malmö. Semifinaler og medaljekamper går i Stockholm.

Vinner Norge EM eller taper finalen mot Danmark, er OL-plassen sikret. Lykkes ikke det norske laget der, venter en OL-kvalifisering til våren.

I den vil Norge sannsynligvis møte overkommelig motstand. Dermed ligger svært mye til rette for at Norge neste år spiller OL i herrehåndball for første gang siden 1972.

– Vi har meldt interesse for å ha OL-kval både for menn og kvinner i Norge om det blir aktuelt for våre lag. Vi ser på det som en fordel å spille hjemme, sier NHFs generalsekretær Erik Langerud til NTB.