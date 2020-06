Her trenes for første gang et herrelag i toppfotballen av en kvinne

Renate Blindheim tror hun må bevise mer faglig fordi hun er kvinne.

Publisert Publisert I dag 10:08

Hun er den første kvinnelige treneren for et herrelag i toppfotballen, Renate Blindheim. Fredag morgen ble hun presentert på Sotra Arena foran et fulltallig pressekorps.