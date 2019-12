Dette er kandidatene til Aftenpostens Gullmedalje i 2019

Det har vært et stort, norsk idrettsår. Her er noen av dem som er vurdert til Aftenpostens Gullmedalje i 2019.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Aftenpostens Gullmedalje kan kun vinnes én gang. Foto: AFTENPOSTEN

Man kan vinne Aftenpostens Gullmedalje kun én gang i løpet av karrieren. Vinneren offentliggjøres lillejulaften.

Martin Ødegaard, fotball

Martin Ødegaard. Foto: JOSE IGNACIO UNANUE / BILDBYRÅN

Stortalentet fikk et solid gjennombrudd, først gjennom storspill for Vitesse i Nederland, senere som stjerne for Real Sociedad i Spania. I sin første sesong i spansk toppfotball, ble han kåret av Spanias største fotballavis som seriens beste spiller den første måneden.

Erling Braut Haaland, fotball

Erling Braut Haaland. Foto: JASMIN WALTER / BILDBYRÅN

Salzburg-spilleren har fått sitt internasjonale gjennombrudd i Champions League. Ble den første spilleren som scoret seks mål på sine tre første kamper i CL. Har også satt flere aldersrekorder i CL. På disse listene er det bare kjente spillere som Karim Benzema, Zé Carlos, Alessandro Del Piero og Diego Costa.

Suzann Pettersen, golf

Suzann Pettersen. Foto: Peter Morrison / AP

Tutta gjorde comeback på LPGA-touren i juli etter at hun ble mamma. Hun avgjorde Solheim-cup på siste hull i september. Like etter fortalte hun at hun legger opp som profesjonell golfspiller.

Therese Johaug, langrenn

Therese Johaug. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Tok tre VM-gull i Seefeld. 15 km med skibytte, 10 km klassisk og 30 km fri teknikk. Hun tok også ett VM-sølv på stafett. 25 november i fjor gikk hun sin første konkurranse etter dopingdommen.

Ingvild Flugstad Østberg, langrenn

Ingvild Flugstad Østberg. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Tok tre VM-sølv i Seefeld. 15 km med skibytte, 30 km fristil og på stafetten. Tok også en bronsemedalje i lagsprint sammen med Maiken Caspersen Falla. Vant Tour de Ski sammenlagt og verdenscupen sammenlagt.

Maiken Caspersen Falla, langrenn

Maiken Caspersen Falla. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Tok VM-gull i sprint fristil dahun slo Sveriges favoritt, Stina Nilsson. Tok også bronse i lagsprint.

Maren Lundby, hopp

Maren Lundby. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Tok VM-gull i normalbakken i Seefeld. Tok også to bronsemedaljer i lagkonkurransen og mikskonkurransen. Var verdenscupen sammenlagt for andre gang på rad etter 12 enkeltseire.

Jarl Magnus Riiber, kombinert

Jarl André Riiber. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Tok to VM-gull i Seefeld, ett individuelt og ett for lag i sprint. Vant også verdenscupen sammenlagt for første gang. Vant hele 12 av 14 individuelle konkurranser.

Henrik Kristoffersen, alpint

Henrik Kristoffersen. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Tok VM-gull i storslalåm i Åre. Tre rivaler sto igjen på toppen i finaleomgangen. Kristoffersen lå 18 hundredeler bak ledende Alexis Pinturault og åtte hundredeler foran tittelforsvareren Marcel Hirscher. Kristoffersen vant.

Martin Johnsrud Sundby, langrenn

Martin Johnsrud Sundby. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Tok endelig sitt første individuelle mesterskapsgull da han vant 15 kilometer klassisk – et gull det har vært snakk om lenge. Tok også gull på stafetten i Seefeld.

Johannes Høsflot Klæbo, langrenn

Johannes Høsflot Klæbo. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Tok tre VM-gull i Seefeld. Sprint fristil, lagsprint i klassisk og stafett. Ble også tidenes yngste sammenlagtvinner av Tour de Ski. Vant verdenscupen sammenlagt etter knallharde oppgjør med russeren Aleksandr Bolsjunov.

Fakta Aftenpostens Gullmedalje HISTORIEN: Gullmedaljen ble innstiftet i 1933 av Idrettsbladet. Året etter, i 1934, ble den overtatt av Morgenbladet, og fikk navnet Morgenbladets gullmedalje. Fra 1993 til 1996 het prisen Stiftelsen Morgenbladets gullmedalje. Aftenposten overtok deretter ansvaret for utdelingen, og fra 1997 ble prisen hetende Aftenpostens Gullmedalje. Les om alle vinnerne her STATUTTENE: Ifølge statuttene skal prisen deles ut for årets beste idrettsprestasjon, og kan bare gis én gang til samme idrettsutøver. Aftenpostens Gullmedalje tildeles den norske kvinne eller mann som i kalenderåret etter komiteens innstilling har utført den største idrettsbragden. Medaljen kan ikke tildeles lag, men til en enkelt lagidrettsutøver hvis komiteen finner den berettiget. Aftenpostens Gullmedalje kan bare utdeles én gang til en og samme person. Hvis to eller flere kandidater etter komiteens mening står likt, skal det tas hensyn til hvilken betydning idrettsbragden har, eller kan få, for den bestemte idrettsgren. Komiteen skal så vidt mulig unngå å utdele to medaljer ett og samme år. Komiteen kan, hvis ingen kandidater finnes verdig, unnlate å utdele Gullmedaljen et år. Hvis Gullmedaljen ett år ikke utdeles, skal det ikke av den grunn utdeles to Gullmedaljer det påfølgende år. Komiteen skal bestå av tre eller fem personer med grunnsolid kjennskap til norsk idrett. Komiteens innstilling til utdeling av Aftenpostens Gullmedalje er suveren. JURYEN 2019: Åge Dalby, tidligere sportsjournalist og kommentator i VG

Berit Skirstad, Norske Idrettsleder-Veteraner

Lars Kolsrud, Norske Idrettsleder-Veteraner

Sarah Sørheim, nyhetsredaktør i NTB

Eirik Fardal, Aftenpostens sportssjef (juryleder)

Sverre Lunde Pedersen, skøyter

Sverre Lunde Pedersen. Foto: Matthias Schrader / TT NYHETSBYRÅN

Tok VM-gull på 5000-meter i Inzell. Tok også sølv på 1500 meter og lagtempo. Gullet på 5000-meteren var suverent, med tiden 6.07,15 – den beste tiden noen løper noen gang har oppnådd på distansen i Europa. Lunde Pedersen fikk også sølv sammenlagt i VM allround i Calgary.

Jakob Ingebrigtsen, friidrett

Jakob Ingebrigtsen. Foto: Lise Åserud, NTB scanpix

Hadde store ambisjoner i VM og var blant favorittene, kun i en alder av 19 år. Tok 5. plass på 5000 meter og 4. plass på 1500 meter. Tok ellers EM-gull på 3000 meter innendørs og sølv på 1500 meter. Fem Europa-rekorder for juniorer.

Hans Christer Holund, langrenn

Hans Christer Holund. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Tok VM-gull på 50-kilometeren i fristil etter et fantastisk sololøp. Han gikk alene i tet i nesten 30 kilometer. På sisterunden, åtte kilometer før slutt, fikk Holund kramper i beina, men holdt unna for Bolsjunov.

Birgit Skarstein, roing

Birgit Skarstein. Foto: Bàlint Czucz / NTB scanpix

Utklasset konkurrentene da hun tok VM-gull i pararoing i singlesculler for tredje år på rad.

Sjur Røthe, langrenn

Sjur Røthe. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Tok VM-gull på 30 kilometer med skibytte. Tok også gull på stafett og bronse på 50-kilometeren. Sesongen var en voldsom opptur etter at han lenge slet med sykdom og vurderte å legge opp.

Johannes Thingnes Bø, skiskyting

Johannes Thingnes Bø. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Tok fire VM-gull i Östersund, i sprint og i tre stafetter. Tok også sølv på jaktstarten. En fantastisk uttelling for skiskytteren i VM. I tillegg tok han 16 individuelle seire i verdenscupen, som han vant sammenlagt.

Salum Kashafali, friidrett

Salum Kashafali. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Tok gull på 100 meter i para-VM med tiden 10.54. Kashafali stiller i klassen T-12, en klasse for svaksynte.

Casper Ruud, tennis

Casper Ruud. Foto: Tim Ireland / AP / NTB scanpix

Har klatret på den internasjonale tennisstigen. Ypper seg på rankinglistene, slår stadig sterke motstandere og kommer seg videre i de største turneringene. Nådde 3. runde i US Open, 2. runde i French Open og 1. runde i Wimbledon. Høyeste ranking i 2019: Nr. 54.

Olav Lundanes, orientering

Olav Lundanes. Foto: Geir Olsen / NTB scanpix

Tok to VM-gull på lang- og mellomdistanse. 14 år etter at han ble verdensmester for juniorer i 2005, imponerte Lundanes kolossalt under sitt tiende VM i Østfold.

Viktor Hovland, golf

Viktor Hovland. Foto: Michael Madrid / REUTERS

Med imponerende spill kvalifiserte han seg til PGA-turneringen. Han ble i april 2019 rangert som verdens beste amatørgolfspiller og ble proff i juni. Satte rekord på PGA-touren med 18 runder på rad under 70 slag.

Henrik Christiansen, svømming

Henrik Christiansen. Foto: Jessica Gow/TT / NTB scanpix

Tok sin første VM-medalje på langbane da han svømte inn til 7,41,28 på 800 meter og fikk sølvmedalje. Det var også norsk rekord med tre sekunder.

Kristoffer Ventura, golf

Kristoffer Ventura. Foto: Steve Helber / AP

Fikk sitt store gjennombrudd da han vant to turneringer på Korn Ferry-touren. Dette gjorde at han får plass på PGA-touren i 2020.

Gustav Iden, triatlon

Gustav Iden. Foto: Laurent Gillieron / Keystone

23-åringen vant VM i triatlon Ironman 70.3 i Nice i september etter å ha løpt fra dobbelt olympisk mester Alistair Brownlee.

Thea Vatshelle, kickboksing

Thea Vatshelle. Foto: Privat

Tok VM-gull som debutant i mesterskapet i Tyrkia. Vant 70-kilosklassen 2–1 mot Alexandra Filipova fra Slovakia.

Publisert: Publisert 22. desember 2019 19:00

Mest lest akkurat nå