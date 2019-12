United-stjerne avslører problemer. En samtale med Solskjær ble vendepunktet.

Trøbbel i familien til Jesse Lingard gikk utover prestasjonene på banen. Da så United-profilen seg nødt til å banke på døren til Ole Gunnar Solskjær.

En samtale med Ole Gunnar Solskjær ble vendepunktet for Jesse Lingard. Her er duoen avbildet under forrige sesongs kvartfinale i Champions League mot Barcelona. Foto: ANDREW YATES / Reuters

Lingard er blant United-profilene som har måttet tåle mest kritikk i 2019, og flere mener at han har underprestert i en lengre periode. Da 27-åringen scoret mot Astana i Europa League for drøye to uker siden, var det hans første nettkjenning siden februar.

Lingards dårlige form har fått konsekvenser. Tidligere i høst mistet han plassen i Englands landslagstropp, og han har etter hvert også mistet plassen i Ole Gunnar Solskjærs startellever.

Nå avslører Lingard hva som ligger bak hans svake prestasjoner på banen, i et åpenhjertig intervju med den engelske avisen Daily Mail.

Ting har gått litt på tverke for Lingard i 2019. Nå ser det endelig ut til å ha løsnet. Foto: JASON CAIRNDUFF / Reuters

Langt nede

Tidligere denne sesongen ble nemlig moren Kirby syk. Det gjorde at Lingard fikk hovedansvar for søsknene Jasper (14) og Daisy-Boo (11). Fra før av har Lingard en egen datter på ett år.

– Jeg er normalt ganske livlig, og liker å få folk til å smile. Men folk har lagt merke til at jeg har forandret meg. Jeg har vært langt nede og vært bekymret. Jeg følte at alt ble skjøvet over på mine skuldre, forklarer Lingard til Daily Mail.

I tillegg til at hans mor sliter med sykdom, har bestefaren Ken prostatakreft, mens bestemoren nesten måtte amputere et bein. Utfordringene i familien har gått inn på Lingard.

– Moren min har slitt med ting i flere år, men aldri fått hjelp. Nå har hun det. Så har jeg tatt vare på min bror og min søster. De er hos meg. Det har vært tøft å se de jeg er glad i ha det vondt og så gå på jobb for å prestere, sier han til avisen.

En samtale med Solskjær ble vendepunktet for Lingard. Foto: PHIL NOBLE / Reuters

Banket på døren til Solskjær

Til slutt orket ikke Lingard å holde problemene for seg selv lenger. Da bestemte han seg for å banke på døren til manager Ole Gunnar Solskjær.

– Jeg presterte ikke og han var på meg hele tiden. Han forventet mer av meg. Så jeg følte at det beste var å lette på sløret og fortelle han hvorfor hodet mitt ikke var på rett plass, forteller Lingard.

Samtalen ble et vendepunkt for Lingard. Engelskmannen er nå tilbake i United-varmen. Han var tilbake i startoppstillingen og en viktig brikke da United slo Tottenham og Manchester City forrige uke.

Men det var et Solskjær-øyeblikk før hans innhopp i 3–1-seieren over Brighton for en måned siden, som peker seg spesielt ut for Lingard.

– Før jeg gikk ut på banen sa han til meg: Bare gå utpå banen og spill med et smil om munnen. Å høre slikt gir deg selvtillit. Han vet hvilken type jeg er. Jeg trenger å smile, sier han.

Søndag tar Manchester United imot Everton på Old Trafford. Der er Lingard er en het kandidat til å starte kampen for de røde djevlene.