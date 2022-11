Ronaldo ut mot Manchester United: – Føler meg forrådt

I et intervju med TV-profilen Piers Morgan feller Cristiano Ronaldo (37) en knusende dom om øverste hold i Manchester United. Både manager Erik ten Hag og forgjenger Ralf Rangnick får gjennomgå.

UTE – FOR GODT? Cristiano Ronaldo har vært ute av Manchester Uniteds tropp de siste to kampene. Nå skal han spille VM i Qatar for Portugal, hans femte verdensmesterskap.

– Jeg føler meg forrådt, sier Ronaldo i en teaser-tweet søndag kveld.

Hele intervjuet på 90 minutter med Cristiano Ronaldo slippes i Piers Morgans eget TV-program, «Piers Morgan Uncensored», til uken.

Søndag kveld slapp Morgen et par små videosnutter fra intervjuet, og i den ene kan man se at Ronaldo får spørsmål om han føler at han blir forsøkt tvunget ut av klubben.

– Ja. Ikke bare av treneren, men også av to-tre andre. Noen ønsket ikke å ha meg her. Ikke bare i år, men de to-tre siste årene, sier Ronaldo.

Om Erik ten Hag, Manchester Uniteds manager, sier Ronaldo at han ikke har respekt for ham.

– Fordi han ikke viser respekt for meg, forklarer Cristiano Ronaldo.

– Hvis du ikke har respekt for meg, vil jeg aldri ha respekt for deg, tilføyer han nærmest på generelt grunnlag.

Nederlandske ten Tag ila Ronaldo suspensjon forrige måned etter at Ronaldo nektet å la seg bytte inn fra reservebenken i Manchester Uniteds kamp mot Tottenham.

Den gang gikk Ronaldo i garderoben allerede før slutt. Det var andre gang i år at han gjorde det, etter at det også skjedde i sommerens treningskamp mot Rayo Vallecano.

– Etter Vallecano-kampen, fortalte jeg ham at det var uakseptabelt. Dette er den andre gangen, og det får konsekvenser, sa ten Hag på pressekonferansen der han bekreftet at Ronaldo nektet å bli byttet inn.

Situasjonen skapte kraftige reaksjoner fra flere hold.

– Erik ten Hag vet dette. Jeg mener det eneste klubben og Ronaldo kan gjøre er å sette seg ned sammen neste uke og avslutte forholdet, sa klubblegende og Sky Sports-ekspert Gary Neville da.

– Han har mistet hodet. Det har murret de siste ukene. Jeg skal prøve å forsvare ham. Han er et menneske, han har feil, føler seg frustrert, får ikke muligheten og har fått nok. Men spillere har gjort langt verre ting i Manchester United, det skjer, det er menneskets natur, sa en annen klubblegende i Roy Keane.

Også Norges landslagssjef Ståle Solbakken slaktet Ronaldos oppførsel, og mente Manchester United burde selge portugiseren i overgangsvinduet i januar.

I intervjuet med Morgan ble det også pratet om manager-legenden Sir Alex Ferguson – en mann Ronaldo nærmest har et far-sønn-forhold til.

– Siden Sir Alex Ferguson forlot klubben har jeg ikke sett noen utvikling i klubben. Fremgangen har vært null, sier Ronaldo.

Portugiseren fortsetter om en situasjon han beskriver som «interessant».

– Etter at Manchester United sparket Ole (Gunnar Solskjær), fikk de inn sportsdirektør Ralf Rangnick. Det er noe ingen skjønner. Fyren er ikke engang trener. At en så stor klubb som Manchester United får inn en sportsdirektør overrasket ikke bare meg, men hele verden, sier Ronaldo.

FÅR HØRE DET: Daværende Manchester United-manager Ralf Rangnick (t.v.) og Cristiano Ronaldo etter en kamp i mai.

Etter 12 år borte fra klubben, var Ronaldo tilbake som Manchester United-spiller i fjor sommer, for 14 måneder siden. Hvor lite som hadde utviklet seg i klubben siden den gang er en annen ting som overrasket superstjernen.

– Ingenting hadde skjedd. Svømmebassengene, treningsstudioene, til og med teknologien noen steder. Også kjøkkenet og kokkene – som jeg liker godt, sier Ronaldo og fortsetter:

– Alt har stått stille med tiden, og det overrasket meg stort. Jeg trodde jeg skulle se andre ting. Dessverre så jeg mye av det samme som jeg så her da jeg var 20–22 år.

Ronaldo er heller ikke nådig mot den tidligere Manchester United-stjernen Wayne Rooney - også Ronaldos tidligere lagkamerat i United - som har kritisert portugiseren skarpt offentlig. Ifølge sitatene som er lekket fra intervjuet med Piers Morgan, «skjønner ikke» Ronaldo hvorfor Rooney uttaler seg så negativt om ham.

– Kanskje fordi han har avsluttet karrieren, og jeg fortsatt spiller, sier han retorisk.

For så å le avvæpnende.

– Jeg vil ikke si at jeg ser bedre ut enn ham. Noe som er sant ...

Han sier også at han er skuffet over liten støtte fra United da hans samboer Georgina mistet et barn under fødsel i april. Guttens tvillingsøster overlevde. Da hans tre måneder gamle datter ble innlagt på sykehus i juli, mener han klubben utviste «mangelfull empati» da han ønsket å være sammen med barnet sitt - og ikke delta på Uniteds forsesongstrening.

Cristiano Ronaldo er tatt ut til Portugals VM-tropp. Verdensmesterskapet i Qatar vil bli hans femte. Han sier han vil vinne VM for landet sitt, deretter komme tilbake til Manchester United for å «finne en løsning», på den ene eller andre måten.

Han sier også at hjertet hans alltid vil være hos United, og klubbens tilhengere.

– Du spiller alltid for dem. De står alltid på min side. Det er grunnen til at jeg gir dette intervjuet, fordi jeg synes det er rett tidspunkt for å si hva jeg mener, sier Cristiano Ronaldo ifølge sitatene som er frigitt av Piers Morgan i forkant av hele intervjuet som han vil publisere kommende uke.

Det skal ha en lengde på 90 minutter.

Ronaldo har ikke vært en del av Manchester United-troppen i de to siste kampene, og spilte sin til nå siste kamp for klubben borte mot Aston Villa forrige helg. Da var han kaptein for andre gang siden han returnerte til klubben. «De røde djevlene» tapte 1–3: