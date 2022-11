Svenskenes nye glis: - De får se opp for oss

De svenske skiskytterne mener alvor. Dette er deres nye smøretrailer til nesten åtte millioner kroner.

STORINVESTERING: Svenskenes nye smøretrailer er på plass i Kontiolahti.

– Smørebussen tror jeg de (Nordmennene, journ. anm) misunner oss. Den er riktig «top notch». Vi er veldig glad for de prioriteringene som forbundet gjør, sier Martin Ponsiluoma til Aftonbladet.

Den nye smøretraileren har ifølge avisen kostet nesten åtte millioner kroner.

Ponsiluouma, som gikk til topps i verdenscupåpningen i finske Kontiolathi, mener svenskene er i ferd med å ta igjen Norge som den største skiskytternasjonen.

– Jeg håper det. Vi er et utrolig sterkt lag. Jeg tror det blir mange overraskelser i vinter. De får se opp for oss.

Mens de svenske skiskytterne leide et charterfly og fløy direkte fra Östersund til Kontiolahti for å være best mulig forberedt til sesongåpningen, ladet de norske utøverne opp med fem timer i buss.

– De satser tid og penger på å optimalisere forberedelsene. Der tror jeg vi nordmenn har noe å lære, sier Vetle Sjåstad Christiansen.

De norske skiskytterne har tidligere hatt problemer med å få all bagasje - og spesielt våpnene - når de flyr fra Helsingfors til Joensuu.

– Nå var det bare en time og 20 minutters mellomlanding, så vi turte ikke å ta den risikoen. Dermed ble det buss, forklarer Sjåstad Christiansen overfor Aftonbladet.

Skiskytingen i Finland fortsetter med kvinnenes normaldistanse onsdag ettermiddag. Den starter kl. 13.15 og sendes på TV 2. 15-kilometeren går uten både Tiril Eckhoff og Marte Olsbu Røiseland.