NFF har ikke tillit til Infantino – svenskene snur og slutter seg til

Norges Fotballforbund har mistet helt troen på at Gianni Infantino er rett mann til å lede Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) inn i framtida.

Fotballpresident Lise Klaveness har ingen tillit til Fifa-presidenten.

NTB

Det sier fotballpresident Lise Klaveness i et intervju med NRK.

– I NFF har vi ikke tillit til at Infantino er rette leder for å bringe oss videre. Dessverre har ingen av konføderasjonene (de kontinentale forbundene) stilt motkandidat innen fristen, så Infantino er dessverre for øyeblikket eneste kandidat, sier hun til kanalen.

Fifa skal velge president for den neste fireårsperioden i mars neste år.

Da Infantino fikk presidentvervet i 2016, stilte Norges Fotballforbund seg bak ham. Siden har mye skjedd.

Som følge av det internasjonale forbundets opptreden rundt fotball-VM i Qatar og senest håndteringen av den ønskede regnbuemarkeringen, har flere europeiske forbund gått hardt ut mot Fifa.

Ingen forståelse

Onsdag ettermiddag la Sveriges fotballforbund vekk alle tanker om aktivt å støtte Infantino. Så sent som tidligere i uken var de i tenkeboksen.

– Gitt det som har skjedd de siste dagene, kunne vi så absolutt ikke ha gjort det ved en en avstemning i dag, sier svenskenes fotballpresident Karl-Erik Nilsson til TT på spørsmål om SFF kan stille seg bak Fifa-sjefen.

Han forstår godt at hans tyske og danske kollegaer er opprørte over det som foregår i Qatar-VM.

– Vi har ingen forståelse for Fifas standpunkt i saken, sier Nilsson.

Urovekkende

Onsdag tordnet direktør Peter Møller i Danmarks fotballforbund mot Infantino. Han varslet at danskene kan måtte vurdere å trekke seg ut av Fifa. Han var også klar på at Danmark ikke stiller seg bak Infantino som president i en ny periode.

– Vi stiller oss bak det danskene sier og beskriver. Fifa har gått fram på en konflikteskalerende måte, sier Lise Klaveness.

Hun er i likhet med kollegaen opprørt over at Fifa så sent som mandag varslet sportslige sanksjoner dersom de mye omtalte mangefargede kapteinsbindene ble benyttet under VM.

– Fifa har ikke kommunisert noen motstand før 24 timer før åpningskampen, og da med kompromissløs atferd og trusler om sportslige sanksjoner. Fifas beslutning og ikke minst den måten beslutningen fattes på er urovekkende. Alle landene som deltar i kampanjen er frustrerte, også Norge, selv om vi ikke deltar i VM, sier Klaveness til NRK.