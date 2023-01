Jadon Sancho aktuell for lørdagens FA-cupkamp

Jadon Sancho (22) kan gjøre sin etterlengtede retur til fotballbanen etter tre måneder på sidelinjen. Lørdag tar Manchester United imot Reading.

NTB, VG

Under fredagens pressekonferanse kunne United-manager Erik ten Hag bekrefte at Sancho kan være aktuell mot Reading. Forrige måned sa han at 22-åringen verken fysisk eller mentalt var klar.

– Han er tilbake på trening med laget, og vi får se, sa ten Hag.

Sancho signerte for United tilbake i 2021 og har slitt med å finne formen han hadde i Borussia Dortmund.

De røde djevlene har en hektisk periode i vente. I løpet av 30 dager skal ten Hag og co. spille ni kamper. Dermed kan et gjensyn med Sancho være nøyaktig det United trenger for å håndtere den kommende perioden. (NTB)