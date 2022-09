18-åring herjet i Diomandes skadefravær: – Helt ekstremt

(Sandefjord – Odd 1–3) Dennis Gjengaar (18) startet sin første eliteseriekamp, og grep muligheten med begge hender.

Hans Christian Boge-Fredriksen, VG

Geir Juva, VG

18-åringen hadde bare ett innhopp i Eliteserien før han ble kastet inn fra start i Adama Diomandes skadefravær.

De første 35 minuttene Gjengaar spilte på det øverste nivået kom i 0–7-tapet for Bodø/Glimt i august, men lørdag ble det en langt triveligere opplevelse borte mot Sandefjord.

Med to strålende scoringer like etter pause sørget nemlig Gjengaar for at Odd vant 3–1.

– Det var veldig gøy. Helt ekstremt å komme inn her og score to, sier Gjengaar til Discovery+.

Først mottok Gjengaar ballen i midtsirkelen, før han løp fra alt og alle – inkluder Sandefjord-keeper Jacob Storevik – og trillet inn 2–1.

Like etter fikk Horten-gutten ballen til høyre i feltet, og banket den i det lengste hjørnet.

– Aldri hatt så mye selvtillit som nå, og jeg klarer ikke å slutte og smile, sier Gjengaar.

DRØMMEDAG: Dennis Gjengaar scoret to mot Sandefjord.

Seieren sender Sandefjord et langt, langt steg mot fornyet kontrakt. Med åtte serierunder igjen tar Odd steget opp på sjetteplass, åtte poeng foran Sandefjord på nedrykkskvalifisering.

– Jeg tror de kan vinke farvel til den kvalikplassen med seier her, kommenterte Discovery-ekspert Vegard Hansen.

Det var imidlertid Sandefjord som tok ledelsen etter en snau halvtime, da Fredrik Flo banket inn sitt første eliteseriemål.

Midtstopperen, som er sønn av tidligere landslagsspiller Håvard Flo, klinket til på halvvolley og kunne se at ballen suste i nettet.

– Det var deilig, sier Flo om sitt eget treff til Discovery+ i pausen.

PANG: Fredrik Flo traff strålende på halvvolley og kunne juble for sitt første eliteseriemål.

Solomon Owusu ville ikke være noe dårligere enn Flo, og sørget for balanse i regnskapet med et langskudd drøye fem minutter før pause.

– De kan ikke få holde på sånn uten at jeg også får prøve meg, sier Owusu til Discovery+ i pausen.

Odd har havnet under tolv ganger i serien denne sesongen, men hadde frem til lørdag til gode å snu til seier. Ved de elleve første tilfellene ble det to uavgjort og ni tap.

På Release Arene sørget altså Gjengaar for at Odd brøt den rekken, og Odd kunne ta den korte turen tilbake til Skien med tre poeng i bagasjen.

UTLIGNET: Solomon Owusu satte inn 1–1 med et godt langskudd.

For Sandefjord begynner det å lukte mer og mer nedrykkskvalifisering. Etter en god første halvdel på sesongen har det bare blitt to poeng på de syv siste kampene.

Avstanden ned til Jerv og Kristiansund under streken er på henholdsvis åtte og ni poeng før de spiller søndag, men det er tett som hagel oppover på tabellen.

