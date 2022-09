Ruuds overmann satte ny rekord: – Et fysisk mirakel

Da stadionuret passerte tre timer og to minutter i US Open-finalen, skrev Carlos Alcaraz (19) tennishistorie. Ingen har tilbrakt flere timer på banen i en enkelt Grand Slam-turnering enn spanjolen.

UTSLITT: Carlos Alcaraz (19) har vært gjennom en kraftanstrengelse av de sjeldne.

Alcaraz er den spilleren som har brukt lengst tid på banen i en enkelt Grand Slam-turnering.

Spanjolen rundet 23 timer og 39 minutter spilletid i US Open da den avgjørende ballen gikk inn og seieren over Casper Ruud på Arthur Ashe Stadium i New York var sikret.

Den forrige rekorden hadde Kevin Anderson fra Wimbledon i 2018. 23 timer og 20 minutter tilbrakte sørafrikaneren på gresset.

– Jeg er litt sliten nå. Men det er ikke tid til å være sliten midt i en Grand Slam, du må bare gi alt du har, sier Alcaraz etter kampen.

Anderson gikk tapende ut av finalen i 2018 i strake sett mot Novak Djokovic, og Alcaraz er naturlig nok den Grand Slam-vinneren som har brukt lengst tid på å bli det siden det ble startet å føre statistikk på tid brukt i Grand Slam-kamper i 1999.

Fakta Spilletid i Carlos Alcaraz’ kamper i US Open: Så lang tid tok hver av Alcaraz sine US Open kamper (motstander i parantes): 1. runde: 2 timer og 30 minutter (Sebastian Baez)

2. runde: 2 timer og 10 minutter (Federico Coria)

3. runde: 2 timer og 11 minutter (Jenson Brooksby)

4. runde: 3 timer og 54 minutter (Marin Cilic)

Kvartfinale: 5 timer og 15 minutter (Jannik Sinner)

Semifinale: 4 timer og 19 minutter (Frances Tiafoe)

Finale: 3 timer og 20 minutter (Casper Ruud)

Totalt: 23 timer og 39 minutter Ruud spilte totalt 21 timer og 48 minutter. Les mer

Den forrige rekorden tilhørte Alcaraz’ landsmann Rafael Nadal, som brukte 22 timer og 28 minutter på å vinne Australian Open tidligere i år.

– Jeg tror Ruud vil være skuffet over seg selv etter at Alcaraz klarte å utføre dette fysiske mirakelet, kommenterte tidligere tennisproff Jeff Tarango for BBC Radio.

Tarango mener Ruud hadde en unik mulighet siden Alcaraz kom fra tre strake femsettere.

– Han er ung og kommer seg raskt. Han så sprek ut som alltid. Det er imponerende, sier Ruud på pressekonferansen etter kampen.

LOT SEG IMPONERE: Casper Ruud (i bakgrunnen) og Carlos Alcaraz noen få sekunder etter at sistnevnte vant US Open-finalen.

Ruud har imidlertid også hatt en lang turnering. Før finalen skilte det 111 minutter mellom de to finalistene i totalbelastning gjennom hele US Open.

Det er spesielt den siste uken som har vært tøff for Alcaraz. Med tre femsettere før finalen, to av dem ferdig mellom kl. 02 og 03 på natten. Underveis i finalen mente flere eksperter at de så svakhetstegn hos Alcaraz, men 19-åringen nektet å bukke under for slitasje og utmattelse.

– Vi ser eksempler på stresset til Alcaraz nå. Han er bare 19 år og utmattelsen og er nok en faktor også, sa Russel Fuller, tenniskorrespondent på BBC, underveis i andre settet da spanjolen gjorde flere og flere feil.

– Team Alcaraz ser bekymret ut, twitret tennisjournalist José Morgado.

Men unggutten var langt i fra ferdig. I spillerens hjemby El Palmar i Murcia fulgte rundt 2000 kampen på storskjerm på høyden av Marques de los Vélez-instituttet. De fikk mye å juble for.

– Casper leverte en stor kamp, og han har hatt et et fantastisk år. Han har bare et problem og det er Alcaraz. Han kommer ikke til å gå noe sted de neste ti årene, sier den tidligere svenske storspilleren Mats Wilander, nå Eurosport-ekspert.

19 år og 129 gamle Alcaraz er tidenes nest yngste US Open-vinner. Pete Sampras var 19 år og 15 dager da han gikk til topps i 1990.

– Det er utrolig hva han har oppnådd allerede som tenåring, sier Ruud og fortsetter:

– Det er vanskelig å fatte hvor ung han er noen ganger. Han er et av de sjeldne talentene som kommer opp nå og da. La oss se hvordan karrieren hans fortsetter, men det ser ut som han er på god vei.

Etter finaleseieren er Alcaraz rangert som verdens beste spiller. Det gjør han til tidenes yngste verdensener.

Ruud klatrer på sin side fra 7. til 2. plass på ATP-rankingen når den oppdateres mandag, en ny bestenotering for 23-åringen fra Snarøya.

– Alcaraz er for meg den beste spilleren i verden for øyeblikket, og han fortjener den posisjonen, mener Ruud.

– Jeg synes jeg fortjener å være nummer to også. Jeg er veldig stolt av det, og på en måte er det en bra ting, fordi da har jeg én plass til å jakte.