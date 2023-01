NRK: NFF ønsker å vrake sluttspill i Toppserien

Ifølge NRK har Norges Fotballforbund (NFF) besluttet å droppe det svært omdiskuterte sluttspillet i Toppserien for kvinner.

SPILLER TOPPSERIE NESTE ÅR: Avaldsnes og trener John Arne Riise, her fra det ble klart at de fikk fornyet kontrakt i Toppserien.

Kanalen skriver onsdag at NFF-styret onsdag har kommet til enighet om en såkalt trippel seriemodell hvor sluttspillet kuttes. Man velger i stedet en modell med halvannen seriespill der lagene møter hverandre tre ganger, skriver NRK.

Innstillingen presenteres på en pressekonferanse på Ullevaal stadion senere i ettermiddag. Den skal stemmes over på forbundstinget 4. og 5. mars.

Ekspert Carl-Erik Torp sier følgende til sin egen kanal:

– Det er et kjempenederlag for NFF som har jobbet så hardt for å innføre dette sluttspillsystemet og vært pådrivere for at sluttspill er viktig for å hevde seg i Europa, sier han om forbundets snuoperasjon.

EKSPERT: Carl-Erik Torp, her sammen med tidligere NRK-programleder Carina Olset, under en fotballsending 2022.

For denne sesongen har den nyinnførte modellen på øverste nivå på damesiden vært under hard kritikk. Lagene har for første gang spilt såkalt vanlig grunnspillserie store deler av sesongen.

Deretter ble lagene ut i fra tabellposisjon delt inn i et mesterskaps- og nedrykkssluttspill.

Det er spesielt serien før sluttspillet som har blitt kritisert, der kampene har blitt omtalt som «meningsløse».

De to sluttspillene skulle kåre henholdsvis serievinner og to lag skulle rykke ned.

VANT MESTERSKAPSSLUTTSPILL: Brann-damene smiler og jubler etter å ha vunnet Toppserien 2022.

«Uansvarlig»

Vålerenga har vært en knallhard kritiker av systemet og gjorde det senhøsten 2022 klart at de ønsket systemet bort fra og med 2023 allerede. De kalte det «uansvarlig å ikke ta grep».

«Noe annet vil kunne bidra til å devaluere produktet, og skape uklarheter om veien videre. Et vedtak på Forbundstinget i 2023 vil også gjøre at vi kommer i gang med ytterligere løsninger for å sikre nok kamper og god matching, noe Vålerenga Fotball er svært opptatt av», skrev klubbstyret i oktober i fjor.

Knallhard supporterkritikk

I en felles uttalelse fra supporterne til både Brann, LSK Kvinner, Rosenborg, Vålerenga og Stabæk, gjorde de det klart at de ikke kom til å anerkjenne sluttspillvinneren som den ekte vinneren av Toppserien.

«Vi anerkjenner ikke sluttspillet som en ekte seriekonkurranse, ettersom det blant annet strider mot seriens grunnprinsipp om at hver kamp teller like mye. Det er derfor laget som ligger på topp etter 28. august (den siste serierunden) som får det legitime seriegullet og vår hyllest», het det i uttalelsen.