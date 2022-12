Carew ferdig som bettingambassadør

Den nye pengespilloven gjør at John Carew (43) ikke lenger vil være ambassadør for ComeOn.

HAR TJENT MILLIONER: John Carew tjente 8,2 millioner kroner på å promotere et spillselskap over en periode på seks år. Det viste tiltalen mot nordmannen tidligere i år.

John Carew er ferdig som ambassadør for ComeOn, det får VG bekreftet fra selskapet.

– Alt har en slutt, etter nesten et helt tiår i ComeOn, så var det nå på tide å gå hver til sitt. Vi har gjort utrolig mye gøy sammen og skapt mye latter og glede. Det er ingen dramatikk i dette, vi fortsetter å være kompiser og ønsker hverandre alt godt, skriver Carew i en uttalelse.

Den tidligere fotballspilleren hadde sitt første oppdrag med bettingselskapet i 2013. Kontrakten opphører 1. januar 2023.

Den nye pengespilloven har ført til betting-brudd i Kjendis-Norge.

Den nye loven trer i kraft 1. januar. Den gir Lotteritilsynet myndighet til å ilegge bøter til enkeltpersoner som reklamerer for spillselskaper.

– Jeg synes dette er trist. Jeg mener at vi styres vel mye av myndighetene i Norge, og at vi bør ha en større grad av frihet. Det er spesielt at jeg, som har en avtale med et selskap på Malta, ikke kan ta ordet «NordicBet» i min munn, sa Jahn Ivar Jakobsen – best kjent som Mini.

Mini har i flere år hatt en bijobb som ambassadør for Betsson-eide NordicBet.