Disse spillerne er tilgjengelige til gigantoppgjøret: – Kommer stadig nye tilbake

Bare fire dager etter VM-finalen klinker Erling Braut Haaland (22) og Manchester City til med storkamp mot Liverpool.

IKKE I VM: Erling Braut Haaland og Mohamed Salah er klare for dyst torsdag kveld.

– Det kommer stadig nye spillere tilbake. I dag kom det seks spillere tilbake, sa Manchester City-manager Pep Guardiola på onsdagens pressekonferanse.

Storklubbene skal nok en gang i aksjon, etter at man knapt har klart å riste av seg søndagens spinnville VM-finalen som gjorde Argentina til verdensmestere.

Og det blir knapt større i klubbfotball enn Manchester City mot Liverpool. To virkelige tungvektere de siste sesongene, som begge hadde én spiller hver i VM-finalen: City-spiss Julián Álvarez for Argentina og Liverpool-stopper Ibrahima Konaté for Frankrike.

De er naturligvis uaktuelle til torsdagens fjerde runde-kamp i ligacupen, som sparkes i gang klokken 21:00 på Vsport1 og Viaplay.

En som imidlertid er høyaktuell til kampen er Erling Braut Haaland. Mens 16 av City-lagkameratene hans spilte VM i Qatar, har den norske superspissen brukt tiden til ferie og trening.

Lørdag spilte Haaland sin første kamp på 36 dager, og scoret det andre målet i 2–0-seieren mot spanske Girona i en treningskamp.

VM-spillerne Kevin de Bruyne og Ilkay Gündogan var også med i den kampen, etter at de ble utslått allerede i gruppespillet med henholdsvis Belgia og Tyskland.

I gruppespillet ble også Liverpool-angriper Darwin Núñez og Uruguay sendt hjem fra Qatar, og han var tilbake med to scoringer da Liverpool vant 4–1 mot AC Milan forrige fredag.

De nevnte spillerne er nok klare til torsdagens kamp, mens det er litt mer usikkerhet rundt resten.

I åttedelsfinalene røk City-trioen Manuel Akanji, Aymeric Laporte og Rodri, som alle var tilbake i trening tirsdag. Det var også kvartfinalist Nathan Aké, så med to treningsøkter i beina er det gode muligheter for at de er med fra start mot Liverpool.

I tillegg til Aké, røk det en hel haug av Manchester City- og Liverpool-spillere i VM-kvartfinalene. Den røde kvintetten Virgil van Dijk, Alisson, Fabinho, Jordan Henderson og Trent Alexander-Arnold så alle at mesterskapsdrømmen endte der, og utenom førstnevnte var de tilbake i trening mandag denne uken.

– De som har vært i VM har kommet tilbake med en god følelse. De som allerede er tilbake, som Henderson, Trent, Alisson og Fabinho, har veldig god energi, tempo og selvtillit med seg. Det er viktig, sa Liverpool-assistent Pep Lijnders på onsdagens pressekonferanse.

Disse City- og Liverpool-spillerne var med i VM: Manchester City (når nasjonen ble utslått i parantes): Kevin de Bruyne, Belgia (gruppespill)

Ilkay Gündogan, Tyskland (gruppespill)

Manuel Akanji, Sveits (åttedelsfinale)

Aymeric Laporte, Spania (åttedelsfinale)

Rodri, Spania (åttedelsfinale)

Ederson, Brasil (kvartfinale)

João Cancelo, Portugal (kvartfinale)

Rúben Dias, Portugal (kvartfinale)

Bernardo Silva, Portugal (kvartfinale)

Nathan Aké, Nederland (kvartfinale)

John Stones, England (kvartfinale)

Kyle Walker, England (kvartfinale)

Kalvin Phillips, England (kvartfinale)

Phil Foden, England (kvartfinale)

Jack Grealish, England (kvartfinale)

Julián Álvarez, Argentina (verdensmestere) Liverpool: Darwin Núñez, Uruguay (gruppespill)

Alisson, Brasil (kvartfinale)

Fabinho (kvartfinale)

Virgil van Dijk, Nederland (kvartfinale)

Trent Alexander-Arnold, England (kvartfinale)

Jordan Henderson, England (kvartfinale)

Ibrahima Konaté, Frankrike (finale)

De fire er nok alle aktuelle for å starte mot Manchester City, men Alisson sitter sannsynligvis på benken til fordel for Liverpools «cup-keeper» Caoimhin Kelleher.

Pep Guardiola nevnte ikke hvilke seks City-spillere som var tilbake i trening onsdag, men bildene fra økten publisert på klubbens hjemmeside viste at spillerne manageren siktet til var João Cancelo, Bernardo Silva, John Stones, Kyle Walker, Phil Foden og Jack Grealish.

Kortene om hvem som starter gigantoppgjør på Etihad Stadium holdt Guardiola og Lijnders tett til brystet under onsdagens pressekonferanser, men det blir nok en miks av unggutter, førstelagsspillere og VM-spillere.

Kanskje blir det kvelden der den norske 19-åringen Oscar Bobb får sin første obligatoriske kamp for Manchester City, slik lokalavisen Manchester Evening News mente han fortjente allerede før VM-pausen.