Norges gulldrøm knust mot Spania

KAIRO (VG) (Spania-Norge 31–26) De norske håndballgutta er ute av VM etter å ha tapt stort mot Spania i kvartfinalen. For Sander Sagosen (25) ble matchen et skademareritt.

DEPPET: Landslagssjef Christian Berge så Norge ryke ut av VM mot Spania. Foto: Khaled Elfiqi / POOL / EPA POOL

Etter norsk VM-sølv i både 2017 og 2019 drømte landslagssjef Christian Berges menn om gull her i Egypt. Den tok en brå slutt mot et glitrende spansk mannskap.

De regjerende europamesterne var ikledd hvite drakter for anledningen, men spanjolene gjorde kvelden bekmørk for den norske leiren. Norge hadde ikke vunnet mot Spania på 24 år og den fryktelige rekken er nå forlenget til 18 matcher.

Sagosen skrek av smerte

Norge havnet tidlig på etterskudd her i utkanten av Kairo. Spanjolene var bedre i alle spillets faser. Det ble ikke bedre da Sagosen skrek av smerte etter 21 minutter. Den norske superstjernen forlot banen umiddelbart og holdt seg på høyresiden av mageregionen.

Sagosen forsøkte seg i et angrep i andre omgang, men bare sekunder senere var smertene for store til at 25-åringen kunne fortsette.

JUBLET: Spania og Jorge Maqueda gjorde jobben mot Norge. Foto: PETR DAVID JOSEK

Skuffet