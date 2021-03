OL-håp rammet av nye tiltak: – Det blir så dumt

NORDRE FOLLO (VG) Norges OL-håp i stav, Sondre Guttormsen (21), og lillebroren Simen (20) finner ingen steder å hoppe etter at regjeringen innførte tiltaksnivå 5A i Viken fylke.

«TEAM GUTTORMSEN»: Fra v. pappa Atle, Simen (20) og Sondre (21) må vente lenge før de kan ta i bruk stavmatta i Ski Idrettspark. Foto: Ole Kristian Strøm / VG

– Det er ikke et samfunnsproblem at Sondre ikke får hoppet stav. Men for oss, lille «Team Guttormsen», er det en liten krise, sier far og trener Atle Guttormsen.

Hans sønner Simen (20) og Sondre er Norges beste stavhoppere. Sondre Guttormsen tok 6. plass i friidretts-EM for to og et halvt år siden. Da satte han norsk rekord med 5,75 meter, som han siden har høynet til 5,80 meter. Begge studerer ved Princeton-universitet i USA.

Nå er de imidlertid hjemme i Ski i Nordre Follo kommune. Frem til for to dager siden trente de – fire ganger i uken på formiddagen under faren Atles ledelse – i friidrettshallen i Bærum. Det tok brått slutt da helseminister Bent Høie la Viken og det nye fylkets 51 kommuner, blant andre Bærum, under smittetiltaksnivå 5A.

Det gir foreløpig frem til 11. april ikke unntak for trening for toppidrettsutøvere. Dermed måtte «Team Guttormsen» se seg om etter andre steder å trene. Oslo kunne være et alternativ fordi kommunen selv har lagt seg på tiltaksnivå 5B, som tillater toppidrettstrening.

Men hovedstaden har ingen innendørs arenaer tilrettelagt for stavhopp. Flerbrukshallen Nes Arena på Romerike er ifølge Atle Guttormsen et flott sted å hoppe stav. Men den – 70 kilometer fra Nordre Follo og 50 kilometer fra Oslo sentrum – ligger i Viken fylke og er dermed stengt (Nordre Follo til Bærum idrettspark: 50 kilometer).

PÅ TELEFONEN: Pappa Atle Guttormsen (t.h.) prøver febrilsk å finne ut hvordan sønnene Sondre (t.v.) og Simen skal få mulighet til å trene. Foto: Ole Kristian Strøm / VG

– Vi er litt oppgitt. En mulighet er å dra til Bergen. Men det er dumt det også. Man skal jo egentlig ikke bevege seg. Vi kunne reist til USA, der Simen og Sondre antagelig også ville blitt vaksinert i april. Men det er usikkert om jeg innfrir innreisekravet «strengt nødvendig», sier Atle Guttormsen.

Han understreker at han er «veldig for tiltak», men tilføyer at «vi» etter ett år «ikke har lært noe». Det påpekte han i slutten av januar:

– Problemet er at det i løpet av det siste året har vært åtte-ni forskjellige tiltak i Bærum: Maks 20 personer, maks 50, kun toppidrett, ikke toppidrett og så videre. Det blir så dumt. Nå har vi stort sett trent alene ved 13–14-tiden i en hall som måler fire til fem tusen kvadratmeter. Hvorfor regjeringen ikke kan legge inn toppidrettsunntak i tiltaksnivå 5A, virker søkt, sier Atle Guttormsen.

Onsdag morgen uttaler assisterende helsedirektør Espen Nakstad følgende på spørsmål fra VG:

– Vi er veldig klare over denne problemstillingen. Det er klart det er uheldig at det er ulike regler mellom kommuner. Det skyldes at Oslo ikke er med i den koordinerte forskriften for hele Viken, som gjelder 50 kommuner. Derfor blir reguleringene litt annerledes. Og vi er veldig klar over denne situasjonen. Vi jobber med hvilke råd vi skal gi om det til departementet. Så får vi se hvordan det løser seg, sier han.

Espen Nakstad antyder at endringer kan være på gang:

– En av veldig mange ting som kan høres ut som detaljer for noen, men det er viktig for dem det gjelder. Det er viktig at det er forutsigbart, at smittevern er ivaretatt, men også andre hensyn, og det jobber vi med, sier han.

Toppidrettssjef Erlend Slokvik i Norges Friidrettsforbund sier til VG Sondre og Simen Guttormsen er de eneste av Norges beste friidrettsutøvere som i praksis rammes av regjeringens tiltaksnivå 5A. Karsten Warholm og Amalie Iuel trener for eksempel i Vallhall – som heller ikke har stavhoppfasiliteter – Karoline Bjerkeli Grøvdal og Sondre Nordstad Moen innendørs og utendørs på Bislett. For stavbrødrene er det foreløpig for kaldt til å få grep om staven utendørs.

