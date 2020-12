Folkebørsen: Nora Mørk serverte champagne-håndball − 10 poeng

KOLDING (VG) (Tyskland-Norge 23–42) Nora Mørk maksimerte prestasjonen fra EM-åpningen. 29-åringen serverte en champagne-håndball tyskerne var sjanseløse på å stoppe - 10 poeng på VG-børsen.

EM-FORM: Nora Mørk leverte en ekstremkamp til glede for Sanna Solberg-Isaksen og Norge. Foto: Bjørn Steinar Delebekk

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

EM-kamp nummer to var avgjort allerede før pause. Da hadde Nora Mørk og Stine Bredal Oftedal opp et tempo som tyskerne ikke var i nærheten av å ha midler til å stoppe.

Mørk sto for seks mål og seks målgivende pasninger i en omgang som minnet om Norge på sitt aller beste under VM for tre år siden - sist hun spilte mesterskap.

2. omgang startet like fantastisk med flyverscoring etter perfekt pasning fra Camilla Herrem - før Mørk markerte seg med to supermål fra distanse. Hun spilte etter VGs mening sin klart beste kamp etter comebacket .

Og belønnes med toppkarakteren 10 poeng for første gang siden EM-finalen i 2016.

2. omgang ble ren plankekjøring. Norge tapte 32–33 for tyskerne i EM for to år siden. Nå var de sjanseløse.

Bli med å sette dine poeng på VGs folkebørs. Her er vår børs på spillerne: