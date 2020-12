Magnus Jøndal legger opp: – Drømmen er å avslutte med OL-finale

Etter OL i Tokyo neste sommer er håndballkarrieren over for Magnus Jøndal (32). Da vil venstrekanten tilbringe mer tid med familien.

GIR SEG: Magnus Jøndal (t.v.) jubler sammen med Kristian Bjørnsen etter en scoring under VM-kampen mellom Tunisia og Norge i januar i fjor. Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

– Håndball er fortsatt gøy, men reisingen og alt som følger med er ikke like moro lenger. Jeg har lyst til å bruke mer tid med kona og barna mine, derfor flytter jeg hjem etter sesongen, sier Jøndal i en pressemelding til handball.no.

Til VG utdyper han avgjørelsen, og forteller at dette noe som naturlig nok har modnet seg over tid.

– Det begynte vel i fjor, og all tiden borte fra familien bidro til det. Flensburg ville ha meg med videre, men jeg sa ifra til dem i oktober at jeg kom til å flytte hjem til Norge, sier 32-åringen til VG.

TI ÅR FOR NORGE: Magnus Jøndal debuterte på landslaget i 2010. Her er han i aksjon mot Island i en firenasjonersturnering i Malmö. Foto: Hillergren, Andreas / SCANPIX SWEDEN

Nå skal Tomter-gutten bosette seg i Follo-området sammen med kona Emilie og deres to små barn.

– Jeg er utdannet faglærer i kroppsøving og idrettsfag, så jeg håper på å få jobb på en skole i Follo-området, sier Jøndal.

– Vi ville elsket å ha ham med videre ettersom han er en toppspiller i sin posisjon, sier Flensburg-trener Maik Machulla i en pressemelding.

Jøndal har spilt for den tyske klubben siden 2018. Follo HK, klubben han slo igjennom for, kjemper helt i toppen av 1. divisjon. Og det er ikke noe som tyder på at han skal involveres der.

– Er det noen som kan klare å overtale deg til spill på toppnivå i Norge?

– Nei, i alle fall ikke foreløpig. Hvis det hadde vært aktuelt med mer håndball, så hadde jeg heller blitt værende i Flensburg.

Viktig landslagsspiller

Venstrekanten debuterte for Norge i april 2010, og har siden notert seg for 496 mål på 156 landskamper.

VIKTIG BRIKKE: Magnus Jøndal, her fra en VM-kamp mot Danmark i 2019. Foto: Bjørn S. Delebekk

Jøndal har vært i to VM-finaler med det norske håndballandslaget. Begge har endt med tap – men han jakter revansj i 2021. Planen er å gi seg etter OL i Tokyo neste sommer, og før det skal det også spilles et verdensmesterskap.

– Magnus har vært en av verdens beste venstrekanter, og det blir ingen enkel oppgave å fylle hans sko. Heldigvis får vi ha ham med oss til VM i Egypt i januar og til et forhåpentlig OL i Tokyo til sommeren, sier landslagstrener Christian Berge.

– Det gir ekstra motivasjon å avslutte på en god måte nå som avgjørelsen er tatt. Hvis det blir noe av mesterskapet i Tokyo, er jo det noe jeg aldri har vært med på før, sier Jøndal til VG.

– Det å spille sin siste håndballkamp i en OL-finale er det ikke så mange som gjør ...?

– Nei, drømmen er å avslutte med en OL-finale. Det hadde vært stort!

Her får du et lite tilbakeblikk fra da Jøndal storspilte mot Sverige i fjor:

I mesterskapet i 2019 ble han tatt ut på VMs All Star-lag. Han fikk også ti av ti poeng på VG-børsen etter kampen mot Sverige. Bare seks andre spillere har fått samme vurdering siden VG begynte å sette poeng på håndballgutta.

Etter kampen ble han omtalt som en «scoringsmaskin» i en analyse av VGs håndballreporter Jostein Overvik.

«Ingen kantspiller er bedre i verden. Akkurat nå.», skrev Overvik i sin analyse i januar 2019.

Vant Bundesliga

I tillegg til å ha vært en viktig brikke for det norske håndballandslaget har han også spilt klubbhåndball for Follo HK, ØIF Arendal, danske GOG Håndbold og tyske Flensburg.

Hos sistnevnte har han også vært med å vinne Bundesliga. Nettopp det trekker han frem som et av karrierens høydepunkt:

– Å vinne Bundesliga med Flensburg var en stor opplevelse. Det er også moro å ha vært med å spille Håndballgutta til to VM-finaler og ikke minst å få oppleve EM-kampene på hjemmebane i Trondheim, sier Jøndal.

