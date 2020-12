«Tutta» tror Hovland kan bli verdens beste: – Kan trone på toppen

Suzann Pettersen (39) ser ingen begrensninger for Viktor Hovlands (23) talent etter søndagens imponerende seier.

GOLFLEGENDE: Suzann «Tutta» Pettersen er tidenes beste norske golfer. Hun mener Viktor Hovland har muligheten til å bli verden beste spiller. Foto: Helge Mikalsen

– Så absolutt, svarer «Tutta» på spørsmål om Viktor Hovland kan bli verdens beste golfspiller.

Sent søndag kveld norsk tid puttet han ballen i hullet og over 11 millioner kroner inn på konto. Nordmannen storspilte under Mayakoba Golf Classic i Mexico og tok karrierens hittil største seier.

Med bragden bykset 23-åringen fra Oslo oppover rankinglistene. Hovland er nå rangert som verdens 15. beste golfer, bare to år etter debuten på PGA-touren. Søndagens seier var hans andre gjennom karrieren, og Hovland har brukt årets sesong til å etablere seg i verdenseliten.

Blant skihelter og fotballspillere, er ikke golf sporten som vanligvis får mest oppmerksomhet i Norge. Pettersen kan hjelpe med å forklare hvor stort talentet til Hovland faktisk er:

– Det finnes ingen begrensninger, konkluderer hun, som mener vi bare har sett starten av en lysende karriere.

– Han har vist at han har hodet til å ta fatt på de største oppgavene! Hver gang har er i situasjoner der han kan vinne, vil han bygge på sin egen erfaring og det han viser er absolutt godt nok til å trone på toppen, mener tidenes beste norske golfspiller.

Hovland viste nerver da seieren skulle sikres:

Om Pettersens spådom skulle gå i oppfyllelse, kan Hovland bli en rik mann. Golf er kjent som er pengesterk idrett, hvor store prestasjoner blir rikelig belønnet.

Etter drøye to år blant eliten har nordmannen spilt inn rundt 40 millioner kroner. Bonuser og sponsorpenger kommer på toppen av dette. En høvelig sum for en 23 år gammel nordmann, men småpenger sammenlignet med hva han kan håve inn som verdens beste.

Justin Johnson, som topper verdensrankingen i dag, har spilt inn 624 millioner kroner etter 13 år som profesjonell golfspiller. Amerikaneren har blant annet 24 seire på PGA-touren og to majors på samvittigheten, og har vært rangert som nummer 1 i over to år.

Etter Hovlands to seire på PGA-touren, er majors neste steg på karrierestigen. Enn så lenge er det bare å nyte hans kometkarriere.

– Ikke mye annet å si enn å ta av seg hatten. Fantastisk golf han leverer om dagen. Det er veldig gøy å se. Neste blir at han er i tetstriden i majorer, tror Pettersen, som spilte inn rundt 131 millioner kroner før hun la opp i 2019.

Hovland gikk til topps i et slagkraftig felt, men hvor Justin Thomas var den eneste topp ti-rangerte spilleren som deltok. Blant topp 30 i verden, var det bare fire andre enn Hovland som klarte cuten til turneringen.

– Jeg spilte veldig solid hele dagen. Starten var åpenbart veldig bra. På de siste ni kom jeg meg ikke like nærme med innspillene og klarte ikke å senke femmetersputtene jeg fikk. Bogeyen på hull 12 satt meg noe tilbake. Jeg visste at jeg fremdeles var i en god posisjon hvis jeg kunne få inn noen birdier på de siste hullene. Det er mye opp og ned, men golfen min var veldig stabil, så det kunne vært mye mer stressende, fortalte 23-åringen etter at seieren var sikret.

