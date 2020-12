Sykepleierstudent Malin Aunes spesielle år: – Veldig givende

KOLDING/OSLO (VG) Håndballspiller og landslagsprofil Malin Aune (25) har bidratt i helsetjenesten gjennom coronapandemien. – Veldig lærerikt, sier hun om det spesielle året.

I HELSETJENESTEN: Malin Aune jobber som sykepleier. Her feirer hun scoring i åpningskampen mot Polen. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

2020 har vært et spesielt år for de fleste - også for Vipers - og landslagsspiller Malin Aune. I en tid med mindre håndball enn vanlig har hun gjort sitt for å bidra og jobbet som sykepleier ved siden av håndballsatsingen.

– Annerledes er et godt ord å bruke om dette året, forteller Aune til VG.

I våres fikk hun med seg at det kunne bli lav bemanning på sykehuset og at de dermed søkte folk med helsefagutdanning. Aune studerer sykepleie ved siden av håndballkarrieren og da det plutselig ble flere hull i kalenderen hadde hun tid til å bidra.

– Det var plutselig tid til andre ting, og for min del kunne jeg jobbe som sykepleier og gå videre på utdanningen, sier kantspilleren.

Aune har jobbet med den psykiatriske avdelingen på Sørlandet sykehus.

– Det er veldig givende å jobbe som sykepleier uansett. Du får virkelig kjenne på yrket og jeg har kost med masse med det. Det har vært veldig interessant og veldig lærerikt, sier hun og fortsetter:

– Jeg kan også fokusere på litt andre ting oppe i det hele, også har det vært givende å kunne bidra i den situasjonen vi alle har stått i det siste året samtidig som jeg fullfører en utdanning jeg håper at jeg kan fortsette med videre.

Samtidig har det blitt mindre håndball enn normalt, men i høst startet sesongen - og nå er hun med de norske håndballjentene til Danmark for å spille EM.

Aune krysser fingrene for at sesongen vil bli ferdigspilt.

– Jeg håper ting blir bedre på den fronten fremover og at vi får fullført sesongen på den måten vi skal. Vi må jo ta igjen en del kamper nå etter jul.

Vipers har til nå vunnet alle sine ti kamper i serien og leder ligaen. Storhamar har gjort det samme, men er bak sørlandsklubben på svakere målforskjell.

Hovedrunden innledes for Norges del på torsdag mot Nederland 20.30. Så venter Kroatia på lørdag kl. 18.15 og Ungarn på tirsdag 20.30.

Foto: Bjørn S. Delebekk

Publisert Publisert: 9. desember 2020 16:09 Oppdatert: 9. desember 2020 16:35