Hicham leder storstilt FIFA-satsing med Leeds: – Ekstremt spennende

Det svenske esport-laget Ninjas in Pyjamas, ledet av norske Hicham Chahine, har inngått et omfattende samarbeid med storklubben Leeds.

SATSER PÅ FIFA: Hicham Chahine og hans Ninjas in Pyjamas har inngått samarbeid med Leeds for å styrke FIFA-satsingen. Foto: Pressebilde Ninjas in Pyjamas

Publisert Publisert For mindre enn 40 minutter siden

– Ekstremt spennende. Vi har holdt på i fire år med å bygge om hele organisasjonen. De siste 18 månedene har vi sett at vi er ferdige med å ta over, så da kan vi begynne å skalere opp selskapet, sier Chahine.

Onsdag annonserte de i samarbeid med Leeds at Ninjas in Pyjamas, det svenske storlaget i esport som forrige høst ble verdsatt til nær enn 400 millioner kroner, skal styrke satsingen på FIFA.

– Vi har hatt god kontakt med Andrea Radrizzani, sjefen i Leeds. Vi har hatt møter, og de kjente seg klare for å gå inn etter en stund. En katalysator for samarbeidet var at de kom seg opp på topp nivå. De ønsket å nå et yngre publikum, og vi bestemte oss for et par måneder siden for å trykke på gassen, forklarer Chahine.

ESPORT-GIGANT: Ninjas in Pyjamas er en av de største merkevarene innen esport, verdsatt til næt 400 millioner kroner. Foto: Pressebilde Ninjas in Pyjamas

Den økonomiske betydningen for samarbeidet kan han ikke gå inn på, men han sier at telefonen har «gått varm» siden pressemeldingen ble sluppet. Ninjas in Pyjamas har en årrekke vært blant verdens beste esport-lag, men har fortrinnsvis dominert innenfor CS:GO, Rainbow Six, Valorant og DotA.

Ninjas in Pyjamas er en av de største merkevarene innen esport - på samme måte som Leeds er en storfisk i fotballens verden.

Samarbeidslaget med Leeds skal konkurrere i ePremier League, FIFA-satsingen som ble lansert for tre sesonger siden.

– Vi kan lære litt av hverandre. De kan lære hvordan de kan nå et yngre publikum, og vi kan lære hvordan vi utvikler unge talenter, sier Chahine.

NY SATSING: NiP har en årrekke dominert i CS:GO, men skal nå satse på FIFA. Foto: Pressebilde Ninjas in Pyjamas

FIFA-troppen skal utvides, og Chahine sier de håper å få noen nordmenn i stallen - ettersom det har vært «litt tørt» på norsk talentfront de siste årene. Med seg på laget har han (ifølge Chahine arbeidende) styreleder Thomas Neslein, sønn av ikke ukjente Petter Neslein, Norges 53. rikeste på Kapitals oversikt.

– Opprykket til Premier League har gitt klubben noen fantastiske muligheter. På samme måte som Marcelo (Bielsa, Leeds-trener) har gjort det med fotball-laget, vil samarbeidet med NiP gi oss en fantastisk mulighet til å hevde oss i ePremier League, sier Leeds-direktør Paul Bell i pressemeldingen.

Chahine varsler på sin side flere spennende nyheter i tiden som kommer, og at dette bare er den første delen av et større prosjekt med storklubben basert på Elland Road.

Publisert Publisert: 4. desember 2020 23:41

Takk for at du leser BT Ikke gå glipp av alle nyheter fra Vestlandets største avis. Bli abonnent