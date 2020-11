Under seks prosent av norske sjakkspillere er kvinner. Det vil Norges nye sjakkgeneral gjøre noe med.

Geir Nesheim (t.h) gir seg som generalsekretær i Norges Sjakkforbund, men vil fortsatt jobbe med sjakk på frivillig basis. Til Aftenposten sier han at det er vemodig å gi seg, men at han er sikker på at Natlandsmyr vil gjøre en god jobb for norsk sjakk. Til venstre er sjakkpresident Morten L. Madsen. Foto: Fredrik Hagen