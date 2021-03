Når Johaug går i kjelleren i VM-løypa, sier hun tre små ord til seg selv

OBERSTDORF: Therese Johaug måtte for første gang i VM finne frem de tre ordene som trigger henne når hun har det vondt i et løp.

Triggerord er nødvendig, og det skjer inne i hodet til Therese Johaug, som jaktet nytt gull. Foto: Martin Slottemo Lyngstad

Smerte. Er. Godt.

Det var så varmt, kanskje 20–25 grader i solen. Noen konkurrenter gikk i korte tights. Therese Johaug var den samme. Men på 10-kilometeren i VM merket hun at det var en dag utenom det vanlige.

Hun holdt så høy fart at skulle dette holde inn til mål, måtte hun gå helt i kjelleren. Det var da langrennsløperen fra Dalsbygda hentet frem de ordene hun ofte sier til seg selv når det virkelig røyner på: «Smerte er godt.»

Det hadde hun ikke gjort på 15 km med skibytte, men nå var tiden inne.

– Det hjalp. Jeg sa det til meg selv da jeg gikk opp den lange bakken på slutten, forteller Johaug.

Hun mener at det funker for henne. Hjernen og alle sanser holder fokus på arbeidsoppgavene, og hun lurer seg selv til å tro at det ikke er så farlig å kjenne at det koster å gå fortere enn alle andre.

– Når jeg har det vondt under rennet, er det ingen som hører det jeg sier. Det skjer inne i hode mitt. Jeg har hele tiden likt å pine meg selv i motbakker. Når jeg kjenner på denne smerten, er det godt.

– Er smerte godt?

– Ja, jeg synes jo det. Jeg liker å tyne kroppen min.

Hun legger til at underveis prøver hun også å si at hun skal ta kraft i hvert skyv. Den tekniske biten avgjør så mye.

Therese Johaug i midten jager nytt gull. Valeriya Tyueleneva fra Kasakhstan, som har startet som nummer åtte, vil snart få en virvelvind forbi seg. Mariya Istomina fra Russland (39) gikk ut like før Johaug. Foto: Martin Slottemo Lyngstad

Fakta Utøvere med flest VM-gull i langrenn 18: Marit Bjørgen, Norge 14: Jelena Välbe, Russland 13: Petter Northug, Norge 12: Therese Johaug, Norge 11: Larisa Lazutina, Russland 9: Bjørn Dæhlie, Norge Kilde: NTB Les mer ↓

Var nesten uanfektet i mål

De fleste falt sammen av utmattelse i snøen. Verdensmesteren la seg aldri ned, jublet litt, ga fotografene det de ville ha, som igjen førte til intense klikkelyder fra fototribunen.

Det var som om Johaug var ekstra glad over dette gullet, for hun var usedvanlig vital under intervjuene.

Johaug gikk runden fra post til post etterpå, til norske og utenlandske medier, TV, radio, video og til journalister som hadde satt mobilen sin på opptak.

– Det er det beste individuelle løpet jeg har gjort, sa hun høyt og tydelig.

Pressebyrået NTB hadde funnet ut at det var Johaugs 39. internasjonale konkurranse over distansen siden hun i 2018 kom tilbake etter en utelukkelse for en positiv dopingprøve. På disse rennene har hun vunnet hele 32 ganger. Denne triumfen sendte henne forbi Larisa Lazutina og opp på tredjeplassen over flest VM-gull gjennom tidene for kvinner. Johaug har 12 nå, men Marit Bjørgen holder unna med sine 18, med Jelena Välbe på 2. plass med 14.

Foto: Martin Slottemo Lyngstad 32-åringen kom i mål på drøye 23 minutter, 54,2 sekunder foran toeren Frida Karlsson. Johaugs avstand til svensken er den klareste triumfen på distansen i VM siden 1962. Ebba Andersson kom seg også på pallen, hele 1.06,9 etter vinneren. Det er et hav på 10 km. Og da trioen ble hyllet etterpå, kunne Johaug stå opp på ett ben på det som ikke akkurat var en pall, men en slags liten pyramide. Hun strålte. «Gleden», sa hun senere, «kom av at løpet var perfekt». Hun hadde utnyttet kraften, beholdt roen, maktet å tenke klart i varmen. Ikke alle gjorde det.

Fakta Therese Johaug Født: 25. juni 1988 Klubb: Nansen Kommer fra: Dalsbygda Bosatt: Oslo Sivilstand: Samboer Meritter: 12 VM-gull, 2 sølv, 3 bronse. Ett OL-gull (4 x 5 km stafett, 2010), 1 sølv (30 km, 2014), 1 bronse (10 km, 2014). 77 enkeltseire i verdenscupen, vunnet sammenlagt tre ganger. 16 NM-gull. i langrenn, NM-gull på 10.000 meter i friidrett og terrengløp i 2019 (NTB) Les mer ↓

Ettbenstriumf. Therese Johaug feirer med Frida Karlsson (t.v.) og Ebba Andersson. Foto: Richard Sagen/Adresseavisen

Ble tappet for krefter

For bak der igjen var det flere som bare var halvveis fornøyd. Ragnhild Haga (7), Helene Marie Fossesholm (8), Heidi Weng (15) og Tiril Udnes Weng (19) kjente alle på at varmen hadde tatt på.

– Jeg angrer på at jeg ikke hadde trent på varmen, sa Heidi Weng.

Hun følte seg både surrete og svimmel i mål. Og de siste km før alt var over, tenkte hun mest på drikke.

Tiril Udnes Weng hadde den samme følelsen av at det ikke stemte.

– Lite eller ingenting virket, var hennes oppsummering.

Heidi Weng måtte se Therese Johaug gi seiersintervju til NRK da hun kom i mål. Foto: Martin Slottemo Lyngstad

Weng hadde bedt treneren rope til henne at hun skulle ta seg sammen hvis hun så sliten ut. Hun hørte ikke noe, og ga etter hvert litt blaffen. En 20-plass, som hun sier, var ikke mye å kjempe for.

Helene Marie Fossholm hadde kvittet seg med noen av nervene, og gjennomførte etter planen. Flere av konkurrentene er overrasket over det VM-debutanten får til.

Ragnhild Haga hadde sagt til seg selv at hun skulle ta seg tid og ikke stresse. Hun har gått få løp denne sesongen, og 7. plass var på et vis en liten oppmuntring.

En liten gest over mål. Therese Johaug var aldri i tvil om at hun skulle vinne. Konkurrentene var langt bak tidene hennes underveis. Foto: Martin Slottemo Lyngstad

Johaug hadde flyten

Og så var det Therese Johaug da, som skinte i solen. To gull av to mulige, som kan bli til fire hvis alt klaffer på tremila og stafetten. På 30-kilometeren er hun tittelforsvarer. I stafetten er det Sverige som er regjerende verdensmester.

– Du virker ekstra glad?

– Ja, jeg kjenner det er så artig når man jobber med detaljer hver eneste dag og alt flyter. Den indre idrettsgleden kjenner jeg på.

– Hvis du så Therese utenfra, hvordan ville du ha beskrevet henne?

– Jeg ville sagt at hun var sterk og rå, fysisk og psykisk, sier Johaug, i det hun ser på mobilen sin, at meldingene ramler inn.

Det er mange som mener at hun er rå.