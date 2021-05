«Hockey-Emilio» landslagsdebuterer: – Guttedrøm

10 dager før VM-åpningen mot Tyskland, legger ikke ishockeylandslagets trener Petter Thoresen (59) skjul på at han gleder seg til å se Mathias Emilio Pettersen (21) debutere for Norge.

ENDELIG: Mathias Emilio Pettersen (21) har gjort suksess for Denver i universitetsligaen og Stockton Heat i American Hockey League. Nå er unggutten fra Manglerud i Oslo klar for sin debut på seniorlandslaget. Foto: Fredrik Hagen, Norges Ishockeyforbund

– Emilio skal spille i kveld. Det er kult. Han gleder seg. Det er en guttedrøm for ham, sier Petter Thoresen.

Norge spiller mot Danmark i Rødovre i kveld. Kampstart for ishockeylandslagets nest siste treningskamp før VM i Riga 21. mai til 6. juni er klokken 19.00. Mathias Emilio Pettersen, som fylte 21 år for en måned siden og er regnet som norsk ishockeys største talent for øyeblikket, er klar for sin første seniorlandskamp.

– Han har en sult etter å spille med Isbjørnene (ishockeylandslagets draktsymbol) på brystet. Han er kvikk i tankegangen og bevegelsene, og har et raskt skudd – med en drive og entusiasme som smitter over til de andre, sier Petter Thoresen.

– Emilio Pettersen vil bli et positivt løft, mener Alexander Bonsaksen (34).

VM-veteranen har nylig gjennomgått en operasjon i hoftene og skal være ekspertkommentator for Viaplay under mesterskapet.

Fakta VM-kvartfinale er målet Norge spiller i gruppe med Tyskland, Italia, Finland, Canada, Latvia, USA, Kasakhstan. De fire beste går etter enkelt seriespill til kvartfinaler. Norge har for vane å spille jevne kamper mot Tyskland, bør slå Italia og Kasakhstan, og kan slå USA. Latvia på hjemmebane kan bli en vrien nøtt. Les mer

Emilio Pettersen har trent med VM-troppen et par dager etter at han kom til København fra Calgary, der han denne sesongen har spilt for farmerlaget til NHL-laget Calgary Flames, Stockton Heat.

Han scoret sitt første mål i Calgary Flames-drakten i en internkamp før NHL-starten i januar:

– Han må sette seg inn i og bli vant med strukturen vår. Han må inn i det. Men han har to ringrever ved siden av seg. De vil hjelpe ham til å finne roen, sier landslagssjefen.

Han har plassert Pettersen i rekke med VM-veteranene Ken André Olimb (32) fra Düsseldorf og Mats Rosseli Olsen (30) fra Frölunda.

Backen Ole Julian Bjørgvik Holm fyller 19 år om en uke. Han vil også få sin landslagsdebut i kveld, i par med Frisk Askers Max Krogdahl (22). Holm spilte 22 kamper for Manglerud Star denne sesongen, men avsluttet den med 16 kamper for Cleveland Monsters – farmerlaget til NHL-klubben Columbus Blue Jackets – i American Hockey League.

– Han har en veldig bra størrelse og ruver godt. Han er ivrig han også, og vil vise at han er verd en plass i laget. Vi håper han vil spille enkelt og greit. General manager (sportssjef) i Columbus Blue Jackets er i alle fall veldig fornøyd med det han har prestert i Cleveland, sier Petter Thoresen.

Norge tapte 0–4 for Danmark for noen dager siden. De møter danskene til kamp nummer tre i morgen, før avreisen til Riga 16. mai. Ishockeylandslaget starter VM mot Tyskland 22. mai og Italia 23. mai.

BLIKK MOT NHL: Mathias Emilio Pettersen scoret seks mål og la åtte målgivende pasninger for Stockton Heat i AHL denne sesongen. Forrige sesong spilte an 36 kamper for University of Denver i NCAA: 13 mål og 22 målgivende pasninger. Foto: Fredrik Hagen, Norges Ishockeyforbund

Petter Thoresen har 29 spillere til rådighet i Danmark nå. I praksis 28 fordi Düsseldorf-backen Johannes Johannesen (24) pådro seg en ny kneskade i Norges andre treningskamp mot Sverige 4. mai og er «stort spørsmålstegn».

Stavanger Oilers-backen Daniel Bøen Rokseth (29) er også ute av spill etter at han pådro seg et brudd i hånden under trening i går.

Backbautaen Erlend Lesund (26) kommer om tre dager fra finalespill for Rögle i Sverige. Mathis Olimb (35) drar direkte til Riga fra Oslo etter å ha kjørt familien hjem fra Tyskland, der han avsluttet klubbsesongen med finalespill for Grizzly Wolfsburg.

