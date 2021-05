Får ikke ta kamppraten eller pausepraten inne: – Vi har satt opp telt

Når Vålerenga og Rosenborg møtes til seriestart i Eliteserien søndag kveld, blir det noe mer tid ute på banen enn oppvarming og to omganger med fotball.

PAUSEPRAT: Her skal Vålerenga-spillerne sitte for siste prat før kampstart og pausepraten når de møter Rosenborg i seriepremieren søndag kveld. Foto: VIF Media

«I kommuner i tiltaksnivå A, B og Oslo skal lagene og dommere oppholde seg utendørs i kamppausen.»

Det står i NFFs protokoll for gjennomføring av fotballkamper under covid-19-utbruddet. Det betyr at spillere og trenere under kveldens kamp mellom Vålerenga og Rosenborg må ta kamp- og pausepraten utendørs.

– Det er riktig. Spillerne og trenerteamet har lov til å fordele seg på flere garderober. Vi må så dele dem i grupper og så kan de skifte. Når de så har skiftet må de ut og ta kampprat og pauseprat ute. Etter kampslutt kan man gruppevis gå inn igjen for å skifte og dusje, sier sportslig leder i Vålerenga Jørgen Ingebrigtsen til VG.

Han forteller videre at det setter litt begrensninger for Vålerengas del når det kommer til forberedelser til kampen. Han poengterer samtidig at dette har vært hverdagen til Oslo-klubben i flere uker, og at det på den måten er «normalt».

– Det er jo likevel spesielt når alvoret starter at man ikke kan benytte hele anlegget.

– Hvordan løser dere dette rent praktisk?

– Man kan i utgangspunktet sitte på tribunen, men vi har rigget det slik at RBK og vi har hvert vårt partytelt på banen. Det må være likt for begge lag med tak. Vi har plassert vårt telt i det ene hjørnet, og Rosenborg får sitt telt satt opp ved innbytterbenken. Da kan begge lag ta sine prater uten at man føler at noen kan tjuvlytte, sier Ingebrigtsen.

Administrerende direktør i Norsk Toppfotball Leif Øverland er klart på at det er spesielt, men klarer ikke å la det sette en stopper på gleden over at seriestarten kun er timer unna.

– Ja det er svært strenge smittevern tiltak. Og det er grunnen til at regjeringen har åpnet opp for seriespill, som vi er svært glad for, forteller Øverland til VG.

Mikael Dorsin skriver i en tekstmelding til VG at de tenker at dette skal gå helt fint for deres del, og at det ikke endrer noe som helst på inngangen til kampen.

PS: Det er kun kampen mellom Vålerenga og Rosenborg som berøres av disse tiltakene av søndagens kamper. Kampen begynner 20.00 og kan sees på Eurosport Norge eller Discovery+.

