Coronakrise hos Norges første EM-motstander: – Litt på kanten at det blir arrangert

Problemene tårner seg opp for flere nasjoner foran EM i håndball. Den polske landslagssjefen Arne Senstad står både i en corona- og skadekrise foran den planlagt åpningskampen mot Norge 3. desember. I hvert fall 10 polske spillere har testet positivt for viruset.

POLSK SJEF: Arne Senstad går mot EM med litt blandete følelser. Foto: JOHAN NILSSON / TT NEWS AGENCY

– Når situasjonen er slik er det for meg litt på kanten at det blir arrangert noe i det hele tatt. Definitivt. Spesielt da Norge forsvant ut som arrangør. Jeg ville meg følt ganske trygg på forholdene i Trondheim. Jeg har full respekt for at myndighetene sa nei, sier Senstad som tidligere har trent både Storhamar og Oppsal i den norske eliteserien.

– Jeg blir ikke veldig beroliget av Danmark nå skal kaste seg rundt og arrangere dette på to ukers varsel. Jeg ser at det er corona andre steder også. Jeg ser jo selvfølgelig viktigheten av at mesterskapet skal gå for håndballens del, men synes jo at man kan tenke litt om det er verdt å spille EM nå.

– Burde EM vært avlyst nå?

– Det vil ikke jeg ha noen mening om, svarer Senstad som er samboer med Heidi Løkes søster Lise.

51-åringen opplyser det i hvert fall er 10 polske EM-aktuelle spillere som nå er smittet. Den endelige EM-troppen på 16 er ennå ikke tatt ut, men ifølge landslagssjefen handler det om flere av de beste spillerne. Polens to beste klubber, Montex Lublin og Zaglebie Lubin, skal være rammet.

SVOGER ARNE: Arne Senstad med Heidi Løke og sønnen Oscar for tre år siden. Han trente Løke i Storhamar fra 2017 til 2019. Foto: Vidar Ruud / NTB

– Situasjonen er uoversiktlig og da hjelper det ikke at totningen er frisk, sier Senstad bosatt på Kapp sør for Gjøvik. Han assistenttrener Reidar Møistad trener lag i Polen og har vært coronasyk.

– Jeg klarte nesten ikke å gå opp en trapp, har han sagt til Hamar Arbeiderblad og mener han har levd seks uker i et «corona-helvete».

Arne Senstad kaller situasjonen mindre enn to uker før EM «uoversiktlig og håpløs». De tre kanskje beste spillerne – Kinga Achruk (fødsel), Karolina Kudlacz-Gloc (skulderskade) og Monika Kobylinska (korsbåndskade) – er alle ute.

– For oss blir det kjempetøft sportslig uansett, sier Arne Senstad foran EM-kampene mot Norge, Tyskland og Romania.

– Vi er i en corona- og skadekrise, sier mannen som forlot Storhamar rett foran fjorårssesongen.

Senstad opplyser at en genetisk test viser at flere av de polske spillerne som tidligere har vært smittet fortsatt viser spor etter viruset. VG har vært i kontakt med leger som mener at små rester av viruset kan være bli værende i kroppen i opp til 90 dager.

Han sier at det uansett er tøft med et mesterskap som starter med tre gruppespillkamper på seks dager

– Jeg synes ikke vi vet alt hvor mye det betyr for kroppen å ha vært coronasmittet, sier han og understreker at han er trener og ikke medisinsk ekspert.

