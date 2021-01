Seier for Solskjær og United – puster Liverpool i nakken

(Manchester United – Aston Villa 2–1) Manchester United har ikke vært bedre plassert for ligagull ved nyttår siden 2012/13. Nå skiller bare målforskjellen Ole Gunnar Solskjærs menn og Liverpool.

Publisert For mindre enn 40 minutter siden

Manchester United fikk en drømmestart på det nye året da de klatret opp à poeng med Liverpool på toppen av Premier League. Kampen mot Aston Villa var deres tiende strake uten tap.

– Jeg er svært glad for tre poeng og fornøyd med prestasjonen, men jeg synes vi skulle avgjort kampen mye tidligere. Det er mye vi kan forbedre og vi kan ikke ta av ennå, sier Ole Gunnar Solskjær i et TV 2-sendt intervju etter kampen.

Ikke siden sir Alex Fergusons siste sesong i managerstolen har Manchester United ligget høyere i Premier League ved inngangen til et nytt år. Det var forrige gang «De røde djevlene» vant ligaen.

– Vi er selvfølgelig fornøyd med det vi gjør for tiden. Vi har forbedret oss mye det siste året. 1. nyttårsdag i fjor tapte vi for Arsenal. Vi blir bedre og bedre, og sterkere og sterkere, sier Solskjær.

Ved nyttår i fjor lå de 19 poeng bak Liverpool – i år kan det bli en langt mer spennende kamp om ligagullet om Solskjærs menn klarer å holde oppe dampen.

– Seieren viser alt arbeidet vi legger ned, og hvilken prestasjon dette var, sier Aaron Wan-Bissaka.

Mot Aston Villa vartet David de Gea opp med flere imponerende redninger. På midtbanen viste Paul Pogba prov på hva som bor i ham. Og foran mål fortsatte Ole Gunnar Solskjærs offensive stjerner den gode trenden.

– Manchester United er et topplag og spiller god fotball, men vi også hadde sjanser. Jeg synes uavgjort ville vært et rettferdig resultat. Vi presset på mot slutten, slik vi har gjort hele sesongen, men var uheldig, sier Aston Villa-spiller Matty Cash.

Aston Villa har bare vunnet én av de siste 44 Premier League-kampene mot de rødkledde, men årets utgave av Birmingham-klubben har imponert de fleste.

Etter å så vidt ha berget plassen forrige sesong, har de tatt ligaen med storm i år, og er helt oppe på 5.-plass. Men etter fem kamper på rad uten tap, måtte de gi tapt mot Ole Gunnar Solskjær og co. på Old Trafford.

Anthony Martial fikk æren av å score Manchester Uniteds første mål i det nye året. Marcus Rashford spilte Aaron Wan-Bissaka fri på kanten, og backens innlegg fant franskmannen i boksen. Et presist hodestøt senere sto det 1–0 til hjemmelaget.

Siden han kom til klubben i september har ingen United-spillere flere målpoeng (117) enn Martial – to flere enn Rashford.

SERVITØR OG MÅLSCORER: Anthony Martial (t.h.) omsatte Aaron Wan-Bissakas innlegg til scoring. Foto: LINDSEY PARNABY / X01348

Solskjær brukte rosende ord Jack Grealish før kampen og varslet at de måtte se opp for Villas store stjerne. Det fikk nordmannen rett i, for etter pause serverte den engelske landslagsspilleren Bertrand Traoré, som scoret sitt tredje mål på fire kamper.

Gjestenes glede varte i knappe tre minutter – for da fikk hjemmelaget straffe. Douglas Luiz var litt klønete da han felte Paul Pogba, og som så mange ganger før var det Bruno Fernandes som tok ansvar fra straffemerket. Fra 11 meter scoret han sitt 11. Premier League-mål for sesongen.

Manchester United har scoret færre og sluppet inn flere enn Liverpool, men lagene står med lik poengfangst etter 16 serierunder. Leicester er nærmest, fire poeng bak storklubbene.