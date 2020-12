Dramatisk start på Hoppuka - Polen utestengt i første renn

OBERSTDORF/OSLO (VG) En positiv coronatest på Klemens Muranka gjør at hele det polske laget får startnekt i første renn av den tradisjonsrike Hoppuka.

AUS: Polske Klemens Muranka testet søndag positivt for coronaviruset, og alle hans lagkamerater får dermed ikke stille til start i åpningsrennet av Hoppuka. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

Selv om Murankas lagkamerater har testet negativt, har tyske helsemyndigheter avgjort at det ikke er forsvarlig å la noen av de polske hopperne delta i åpningsrennet i Obertsdorf. Det melder Hoppuka i en pressemelding på samme dag som kvalifiseringen til rennet skulle begynt.

– Vi synes det er veldig synd å fatte denne avgjørelsen, men for å beskytte de andre utøverne, hadde ikke helsemyndighetene noe annet valg. Etter deres avgjørelse har vi ikke mulighet til å la de polske hopperne delta i Oberstdorf, sier generalsekretær for åpningsrennet, Florian Stern, i uttalelsen.

Les også Halvor Egner Granerud: – Jeg har et hode som er glad i å surre og gå på egen hånd

Marunka testet positivt søndag, og alle lagkameratene defineres av tyske helsemyndigheter som nærkontakter. I landsbyen Obermistelstein, der de polske hopperne holder til, er det hektisk aktivitet med polske landslagsbiler på parkeringsplassen - men ingen utøvere å se.

Det åpnes imidlertid for at de polske utøverne - utenom Muranka - kan hoppe senere i turneringen om testene gir tilstrekkelig grunnlag for det. Hvor lang karantenetid de polske skihopperne som har testet negativt skal få er foreløpig ikke bestemt, skriver Hoppuka i pressemeldingen.

– Dette er veldig synd. Da blir det mindre severdig, så det er veldig, veldig dumt. De hadde to på pallen i Engelberg og har vunnet Hoppuka tre av de fire siste årene, sier Halvor Egner Granerud på mandagens pressekonferanse, og viser til Kamil Stochs to seirer og Dawid Kubackis seier forrige vinter.

Les også Norske hoppukevinnere om Egner Granerud: – Bedre kan man ikke ha det

Nettopp Stoch, Kubacki og deres lagkamerat Piotr Zyla er blant de som på forhånd er vurdert - sammen med Granerud og Markus Eisenbichler - som favoritter til sammenlagtseieren i Tyskland og Østerrike.

Den norske landslagssjefen Aleksander Stöckl legger til at det ikke er en fullverdig hoppuke uten polsk deltakelse. De norske hopperne er ikke på hverandres rom og er separert utenfor trening og konkurranse.

Norge bor på samme hotell som det polske landslaget - Mutter-Kind-Kurheim Marianne utenfor Oberstdorf.

PS! Kvalifiseringen til åpningsrennet - med norske hoppere - begynner klokken 16.30. Du kan følge den i vårt direktestudio.

Publisert Publisert: 28. desember 2020 12:00 Oppdatert: 28. desember 2020 12:25