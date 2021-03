Norge med ny Qatar-markering: – Prøver å legge på litt

MARBELLA/OSLO (VG) Det norske landslaget markerte på nytt i forkant av lørdagens kamp mot Tyrkia og holdt opp fem fingrer som et symbol for menneskerettigheter.

NY MARKERING: Hvem blir neste land ut var spørsmålet på de norske t-skjortene lørdag. Foto: Geir Olsen

– Det kommer en pluss en, vi prøver å legge på litt, sier Solbakken til TV 2 før kampstart.

Spillerne varmet opp med en T-skjorte med påskriften «Human rights on and off the pitch» – menneskerettigheter på og utenfor banen.

Ut på banen til kampen kom spillerne med den samme teksten, men med en sjekkliste hvor Norge og Tyskland var sjekket av og et spørsmål med om hvilken nasjon som blir den neste.

Debatten om en mulig norsk boikott av neste års VM i Qatar har pågått i én måned etter at Tromsø IL oppfordret Norges Fotballforbund til å boikotte mesterskapet.

NEDERLANDSK MARKERING: Den norske oppfordringen ble fulgt opp av Nederland. Foto: Peter Dejong / AP

Samtidig markerte også det nederlandske landslaget seg før hjemmekampen mot Latvia. Spillerne kom ut ikledd sorte t-skjorter med teksten «Football supports change» - fotballen støtter endring.

Nederland er det tredje landslaget som har kommet med en markering, etter at Norge og Tyskland kom med markeringer tidligere denne uken.

– Det er viktig for meg å si at vi har tatt et standpunkt fordi vi gjerne vil hjelpe. Vi ser at det har gitt gjenklang rundt omkring, men vi tror ikke at med dette så er alt løst og at vi har gjort vårt, sa Solbakken på en pressekonferanse torsdag.

– Dette er jo også storpolitikk og det er derfor jeg sier at politikk og idrett, enten du vil det eller ikke, alltid vil høre sammen. Da er det ikke slik at det er det norske fotballandslaget alene som skal redde verden, sa Solbakken torsdag.

MOT GIBRALTAR: Slik stilte de norske spillerne seg opp før start onsdag. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN / POOL

Senere samme kveld fulgte Tysklands herrelandslag opp med en lignende markering i forkant av deres kamp mot Island.

– Vi ønsket å vise samfunnet at vi ikke ignorerer det. Bokstavene skrev vi på selv. Jeg tror at man må bruke slike øyeblikk. Vi har en enorm rekkevidde, sa Bayern München- og Tyskland-profil Leon Goretzka til RTL etter torsdagens kamp mot Island.

– Har et ansvar

Også på en pressekonferanse lørdag ble Qatar-VM et tema.

– Vi er ti år for sent ute til en boikott. Da de ble tildelt mesterskapet, kunne vi vurdert en boikott. Som fotballspiller har du et ansvar for å ta tak i viktige ting, sier Joshua Kimmich.

MARKERING: Tyskland viste også frem et budskap om menneskerettigheter. Foto: TOBIAS SCHWARZ / POOL

Det danske fotballforbundet også har opplyst at det danske landslaget vil komme med en markering før deres kamp mot Moldova søndag.

Charlotte Lysa, postdoktor ved Universitetet i Oslo, har skrevet både mastergrad og doktorgrad om Qatar, og sier at de qatarske myndighetene har vært under press i lang tid.

– Du kan si at jo større det blir, jo mer må de forholde seg til det. Så er jeg litt usikker på hvor mye mer det kan føre til. Det har vært et veldig stort press på dem en stund og det har økt, sier Lysa til VG.

Lysa påpeker også at det har vært flere endringer i Qatar de siste årene, men at det fremdeles er stykke igjen å gå før en eventuell avvikling av systemet og at det er store mangler i implementeringen.

– Tror du presset har vært med på å endre systemene i Qatar?

– Det tror jeg absolutt har hatt mye å si. Det går ikke an å vite hva som hadde blitt gjort hvis ikke, men de har vært tidlig ute med reformene sammenlignet med nabolandene. Det har tatt lang tid og mye press før de mer strukturelle reformene har kommet. Jeg tror absolutt det presset har hatt mye å si, sier Lysa.

Professor og instituttleder for Institutt for kulturstudier og orientalske språk ved Universitet i Oslo, Bjørn Olav Utvik, tror også den siste tids markeringer blir lagt merke til i Qatar.

– De skulle helst sett bare positiv oppmerksomhet, men jeg tror definitivt det blir lagt veldig merke til. Ikke fordi Norge isolert mektig, men nå har Tyskland og andre fulgt opp, sier Utvik.