Moi mener Solbakken er Lagerbäcks motsetning: – Man får høre det

Mohamed Elyounoussi (26) skjønte ikke hvorfor Ståle Solbakken (53) og støtteapparatet «tok av» etter seieren over Montenegro. Det var først da han satt i spillerbussen at det gikk opp for ham.

TRYLLET: Mohamed Elyounoussi regisserte vinnermålet til Alexander Sørloth, som her takknemlig holder rundt ham etter assisten. Foto: Aleksandar Djorovic

Publisert Nå nettopp

– Jeg visste ikke før lenge etterpå, etter at jeg hadde dusjet, skiftet og satt meg i bussen, at Tyrkia hadde gitt fra seg poeng (3–3 mot Latvia). Det var først da jeg ble jævlig glad. Da skjønte jeg hvorfor folk tok av etter kampslutt. Det var jo ville scener, sier Moi til VG.

Han sitter på hotellrommet i Montenegro og venter på hjemreisen til Skottland onsdag ettermiddag. Det gjør seg med en pust i bakken etter en intens uke: Elyounoussi startet alle tre landskampene på syv dager.

Det endte i kramper i Podgorica tirsdag kveld.

– Jeg var allerede sliten før kamp, det skal jeg ærlig innrømme. Det var mange spillere som var langt nede i kjelleren. Det er lenge siden jeg har hatt krampe, det ble så mange løp frem og tilbake, men heldigvis var Ståle der for å pushe oss. Vi måtte grave dypt for den seieren, sier Elyounoussi etter 1–0-triumfen.

Solbakken fungerte nærmest som sidekommentator på TV 2s sending. Særlig i sluttminuttene skrek Norges landslagssjef nærmest kontinuerlig til spillerne sine for å omplassere dem eller motivere dem.

Det hadde neppe skjedd under hans forgjenger, den langt roligere svensken Lars Lagerbäck.

– Ståle er motsatt av hvordan Lars var. Han er veldig engasjert, han er på oss hele tiden, viser virkelig lidenskap og har en enorm vinnermentalitet. Man får høre det hvis man slår en feilpasning eller gjør noe feil. Jeg synes det er herlig å se ham så engasjert, sier Moi.

Han forteller at Lagerbäck heller ga en tilbakemelding i pausen om det var noe han var misfornøyd med.

– Han var veldig «lugn». Han skrek ikke på sidelinjen. Men jeg synes det er herlig at Ståle viser så mye engasjement og viser oss hvor mye han vil dette, sier Norges venstrekant.

Etter å ha vært «Strenge Skrike-Ståle» under kampen, viste 53-åringen seg fra en mer humoristisk side da han leverte denne talen etter kampslutt:

– Han er veldig morsom også. Det har han vist gjennom hele uken. Han drar noen vitser her og der og spøker med et par spillere. En herlig type, bedømmer Moi, som også letter litt på sløret om Solbakkens tale før kampen:

– Han hadde en veldig sterk motivasjonstale. Den fikk oss i gang. Han har mange forskjellige sider. Før kampen viste han lidenskap, han ba oss gå frem med kassa, spille med vilje og trøkke til. Det gjorde at mange virkelig gikk inn i krigen.

Mot Montenegro leverte Elyounoussi strålende forarbeid til Alexander Sørloths vinnermål. Men selv om han startet de tre kampene for Norge, er ikke norsk-marokkaneren helt fornøyd med egen leveranse:

– Det har vært veldig av og på. Rustent. Jeg har ikke spilt kant siden i fjor høst, for i Celtic har jeg blitt brukt som spiss eller 10-er, så jeg hadde en dårlig inngang i alle kampene. Jeg gjorde enkle feil som jeg vanligvis aldri gjør, men da jeg kom i gang og fikk vært meg selv igjen utover Montenegro-kampen, så man det jeg er god for.

Publisert: 31. mars 2021 16:32