Friidrettssjefen innrømmer kvinneproblem etter OL-uttaket

Toppidrettssjef Erlend Slokvik i Norges friidrettsforbund tror ikke det er tilfeldig at kun tre av totalt 12 av hans uttatte utøvere til Tokyo-OL er kvinner.

MOT OL NUMMER TO: Amalie Iuel (27) OL-debuterte i Rio de Janeiro for fem år siden. I VM for snart to år siden satte satte hun norsk rekord og tok seg til semifinalen på 400 meter hekk. Foto: Bjørn S. Delebekk

Nå nettopp

– Det viser at vi ikke har klart å få så mange jenter opp på det høyeste nivået. Det er en utfordring vi ser veldig klart, sier Erlend Slokvik (59) konfrontert med fakta.

Syv av 15 norske friidrettsutøvere i OL i Rio de Janeiro for fem år siden var kvinner. Fire år tidligere var antall uttatte kvinner syv – av totalt 14.

Christina Vukicevic Demidov (34), som OL-debuterte i Beijing i 2008, meldte imidlertid avbud til sommerlekene i London kort tid før ilden skulle tennes. Fordelingen kvinnelige/mannlige friidrettsutøvere i Norges OL-tropp for ni år siden ble da 6/13.

– Målet er å få flere kvinner til OL om tre år, understreker toppidrettssjef Erlend Slokvik – med ryggdekning i friidrettsforbundets strategiplan 2021–2025, som ble vedtatt under forbundets ting i slutten av mai.

«Norsk Friidrett skal utvikle utøvere som tar medaljer i internasjonale mesterskap» står det under «Hovedmål 2», der et av fire delmål lyder: «Utvikle flere kvinnelige trenere og utøvere på høyt nivå».

Knut Jæger Hansen er trener for en av Norges tre kvinner som er uttatt til OL i Tokyo 23. juli til 8. august: 31-åringen Karoline Bjerkeli Grøvdal.

Fakta Andre friidrettsjenter i toppen Sigrid Borge (25) er OL-kvalifisert i spyd, men ga for lenge siden beskjed om at hun på grunn av langvarig skade ikke er klar for Tokyo-OL. Isabelle Pedersen (29) har ikke konkurrert skikkelig internasjonalt på korthekken siden hun droppet 2019-VM og avsluttet sesongen da. Hun skulle ha deltatt lag-EM sist helg, men måtte melde forfall på grunn av en strekkskade, ifølge Slokvik. Lene Retzius (25) må minst sette personlig rekord (4,51 m) i stav før siste resultatfrist 29. juni for å være OL-kvalifisert via World Athletics ranking-system. Omtrent det samme er gjeldende for Marie Therese Obst (25) i spyd. Les mer

Kvinneløft

Dette blir Grøvdals tredje OL siden debuten i London, der Knut Jæger Hansen var trener for Ingvill Måkestad Bovim (39) – som vel å merke ikke kom til start på 1500 meter etter å ha pådratt seg en akillesskade rett før avreisen fra Norge.

Da Olympiatoppen offentliggjorde sitt nest siste OL-uttak 15. juni, stilte han et par spørsmål på sin Facebook-vegg - etter å ha konstatert at gjennomsnittsalderen til de tre uttatte friidrettskvinnene Hedda Hynne (31), Bjerkeli Grøvdal (31) og Amalie Iuel (27) er 29 år og åtte måneder:

«Hvordan kan vi få enda flere jenter og kvinner til å holde på så de både kan være med i OL, men også hevde seg i OL? Trenger vi et eget kvinneløft?»

Karoline Bjerkeli gjorde suksess på 5000 meter og 10.000 meter i 2016-OL, men mislyktes i friidretts-VM for to år siden:

Med forbehold om at «mitt argument faller» hvis tallene fra 2012- og 2016-OL tas i betraktning, og at «det kan være tilfeldig denne gangen», mener Knut Jæger Hansen at «vi» mangler kunnskap om kvinner og trening. Den fysioterapiutdannede topptreneren viser til «hormonforskjeller» og det faktum at kvinner gjerne presterer som best i høy alder.

Ingvill Måkestad Bovim (39) mener på sin side at hun gjennom sin egen karriere og det hun nå «ser utenfra» opplever friidretten som rettferdig og likestilt mellom kvinner og menn. De har like premiepenger og er stort sett like attraktive for sponsorene.

– Men ser du på gjennomsnittsalderen for kvinner og menn i finalene i OL og VM, gir den tydelige signaler om at kvinner bruker lenger tid på å nå opp til sitt potensial. Spesielt i løp. I sprint kan det være annerledes, selv om det blant dem er mødre som fortsatt er i toppen, påpeker Ingvill Måkestad Bovim.

– Det «forskyves» sammenlignet med guttene, som med tanke på puberteten kanskje kan satse hardere fra yngre alder, tilføyer Discoverys friidrettsekspert under Tokyo-OL.

Amalie Iuel senket sin norske rekord betraktelig da hun tok seg til semifinalen på 400 meter hekk under friidretts-VM i Doha i oktober 2019:

Én nådde opp

Sølv- og bronsevinneren på kvinnenes maraton i friidretts-VM 2019 var henholdsvis 30 og 40 år i Doha for to år siden. Ingvill Måkestad Bovim var blitt 30 år da hun tok 6. plass på 1500 meter i friidretts-VM i Daegu i 2011.

– Av de 10 beste norske 16-åringene på 800 meter gjennom tidene, har bare én nådd opp internasjonalt. Det er Ingvill Måkestad Bovim, forteller Knut Jæger Hansen.

– Vi ser det i veldig mange av kondisjonsidrettene, sier toppidrettssjef Erlend Slokvik med tanke på sammenhengen mellom relativt høy alder og topprestasjoner internasjonalt.

Han mener en løsning for å løfte norske friidrettskvinner til det sjiktet, er å sørge for å gi dem tiden og ressursene som kreves.

– Det er interessant. Desto mer det satses på jentene, jo bedre er det, sier Ingvill Måkestad Bovim om friidrettsforbundets løft jentene-vedtak.

PS: Henrik Ingebrigtsen mister sommerens OL. Han ble operert i Sveits onsdag. Etter at han brøt 5000-meteren i Firenze 10. juni ble det avdekket at festet til venstre hamstring, en lårmuskel, var 80 prosent avrevet

25. juni 2021 17:27

