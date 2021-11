Håndballkvinnene knuste Sør-Korea etter pause

Norge lå under mot Sør-Korea ved pause i lørdagens kamp i VM-oppkjøringsturneringen i Åsane Arena, men knuste motstanderen i 2. omgang og vant 35-23.

Camilla Herrem var toneangivende da Norge vendte til klar seier over Sør-Korea i Åsane Arena lørdag.

Den første omgangen endte 11-13, men i den andre herjet de norske med 24-10.

Norge har benyttet sjansen til å vise muskler før VM-sluttspillet i Spania. I åpningskampen torsdag ble regjerende verdensmester Nederland slått 36-21. Lørdag nøyde de norske seg med å briljere i en omgang, men kampen utviklet seg til en ny maktdemonstrasjon.

– Jeg er veldig fonrøyd med responsen i 2. omgang. I den første var vi ikke helt på jobb. Det ville være feil å si at det ikke var innsats, men spillerne slapp seg ikke løs, og det var for lite galskap i forsvar. Det var for pent og pyntelig, og framover var det rufsete, sa landslagssjef Thorir Hergeirsson til TV 2.

– I 2. omgang var det en helt innstilling. Det er mange steg igjen å ta, men vi ser at det er potensial.

Håndbrekk

Camilla Herrem var norsk toppscorer med åtte mål. Hun ofret seg i duellene og kriget inn noen severdige scoringer.

– I store deler av kampen synes jeg vi spilte med håndbrekket på, men i 2. omgang fikk vi tak på forsvarsspillet og satte mye større tempo. Da rykket vi fra, sa hun til TV 2.

– Ingen tvil om at det var forsvarsspillet vi snakket om i pausen. Selv ble jeg fintet på rompa flere ganger, sa Veronica Kristiansen.

Revansj

Etter å ha innledet turneringen med to klare seirer spiller Norge mot Russland søndag. Det blir generalprøve foran VM og et revansjoppgjør mot laget som stoppet Norge i sommerens OL-semifinale. Russerne slo Sør-Korea torsdag, men tapte for Nederland lørdag.

For øvrig har også de nest beste norske spillerne i helgen vist at de duger. Norges rekruttlandslag vant en turnering i Cheb etter klare seirer mot A-landslagene til Island, VM-klare Tsjekkia og Sveits.

Norges første VM-motstander er Kasakhstan. Den kampen spilles i Castelló fredag.