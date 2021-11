Alle de norske trekker seg fra Ruka-jaktstarten på grunn av kulde

RUKA/OSLO (VG) De norske herreløperne har bestemt seg for å trekke seg fra jaktstarten. – Vi tar ikke sjansen på noe sykdom, sier langrennssjef Espen Bjervig til VG.

STÅR OVER: Emil Iversen og resten av de norske herreløperne har trukket seg fra jaktstarten.

– Med et mye viktigere OL som kommer i februar er det ingen vits for utøverne å ta sjanser med å gå i kulda i Ruka. Ingen husker første verdenscup-helga etter OL, skrev TV 2-ekspert Petter Northug på Twitter før søndagens renn i den ekstreme finske kulden.

Det rådet tok tydeligvis de norske landslagsgutta til seg.

Først kom meldingen om at Hans Christer Holund, Emil Iversen og Simen Hegstad Krüger valgte å ikke gå søndagens jaktstart i Ruka på grunn av kulden. Litt senere forteller langrennssjef Espen Bjervig at heller ikke Erik Valnes, Johannes Høsflot Klæbo eller Pål Golberg går.

– De har varmet opp og har tatt vurderinger. Det er bitende kaldt, og da velger de å stå av på grunn av helsen. Vi tar ikke sjansen på noe sykdommene, sier Bjervig til VG.

Iivo Niskanen, hjemmehåpet som skulle gå ut aller først, har også trukket seg.

– Min meget gode kollega Arild Monsen bruker å si «er du i tvil, så er du ikke i tvil». Når tvilen ble så stor hos samtlige velger vi å være trygge, sier landslagstrener Eirik Myhr Nossum til VG.

TOMT: Resten av langrennseliten gjør seg klare for skirenn i Ruka, men den norske båsen står tom.

Rennet startet klokken 12.30. Valnes skulle i utgangspunktet gå ut som nummer fire, femten sekunder bak finske Iivo Niskanen. Nå har begge trukket seg, og Aleksej Tsjervotkin går ut først.

– Det er opp til utøverne selv om de vil gå, men de har rådført seg med oss trenerne og legen, sier Nossum.

Erik Valnes sier til TV 3 at han kjenner på astmaen av å stå stille i kulda, så det var ikke aktuelt for ham å ta sjansen.

– Det var vondt å puste, så... men det er kjedelig. Det går an å gå skirenn her, men for min del har jeg allerede hatt to kalde skirenn, og så kommer det et viktig renn på fredag med tanke på OL i sprint, så da ble det å stå av i dag, sier Valnes til VG.

– Hvor fort kjente du på oppvarmingen at du ikke ville gå?

– Etter 14 sekunder.

Det er rundt 20 minusgrader i de finske skogene og helt i grenseland for å arrangere skirenn.

– Det er ikke så lenge til OL. 23 minus er for mye for meg. Enkelt valg, sier Iivo Niskanen til VG.

De andre internasjonale løperne har derimot stilt til start. I skrivende stund er det fem russiske løpere, deriblant Aleksandr Bolsjunov og Sergej Ustjugov, som går i tet.

Tidligere i dag ble kvinnenes jaktstart først utsatt fra klokken 11.20 til 12, så til 13.45, på grunn av kulden.

– Jentene sitter nå på hyttene og venter på å varme opp. De kommer ut for å varme opp igjen senere og tar sine vurderinger da, sier Bjervig.

Iversen skulle ha startet som nummer 7, Klæbo 9, Golberg 10, mens Holund ble nummer 12. Krüger ble bare nummer 74 (!).

Også kombinertløperne skal ut å gå i Ruka i ettermiddag. Der går Jarl Magnus Riiber ut som nummer tre.

KALDT: De norske tar ingen sjanser i Ruka-kulden.