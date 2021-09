Bolsjunov-trøbbel fortsetter: – Måtte opereres

Ski-kjempen Aleksandr Bolsjunov (24) måtte under kniven i stedet for å gå VM på rulleski.

FEMMIL: Aleksandr Bolsjunov jubler over mål som vinner av 50 kilometer i Holmenkollen i 2020.

Publisert Publisert Nå nettopp

Han droppet en treningsleir i Sibir for å gå VM i Italia – men det endte med at han ikke kunne gå et eneste renn.

– Han måtte opereres. Han fikk en betennelse i tannkjøttet og fikk feber, forklarer trener Jurij Borodavko til nyhetsbyrået Tass.

– Han måtte ta antibiotika i flere dager, så derfor bestemte vi oss for at han ikke skulle stille til start.

Les også Klæbo har ikke pratet med Bolsjunov siden vinteren

– Men nå er han i full trening igjen, ifølge Borodavko.

Bolsjunovs problemer inn i OL-sesongen begynte allerede i mai, da laget hans var på treningsleir på Krim.

– Han hadde en mindre skade på treningsleiren. Derfor kunne han ikke fullføre det treningsarbeidet som vi hadde planlagt, sa Borodavko til russiske mediene den gang.

Deretter dro de til Estland for å trene. Heller ikke der gikk det etter planen.

– Aleksandr har fortsatt noe som gjør at han ikke kan trene 100 prosent, sa skipresident Jelena Välbe ifølge sports.ru den gang.

Les også Landslagssjefen etter Iversens bragd: – Jeg syns synd på Emil

– Han får behandling. Det er ikke noe alvorlig. Jeg tror han kan trene for fullt etter dette, fortsatte hun.

Det var i juni. I begynnelsen av juli sa Bolsjunov selv til Tass:

– Det har vært noen helseproblemer til nå, men de kan løses. Og jeg håper at om noen dager, i løpet av ei uke, vil jeg begynne å trene for fullt og vil kunne forberede meg målrettet.

Les også Bolsjunov har giftet seg med ski-kjæresten fredag

Ifølge sports.ru hadde Bolsjunov planer om å være med både i Blink-festivalen i Norge og i Martin Fourcades showløp i Frankrike – men begge disse turene måtte avlyses som følge av corona-situasjonen.

I august forsikret Jelena Välbe igjen overfor Tass at «det er ingen grunn til bekymring» om Bolsjunovs helsesituasjon. Hun sa at Bolsjunov «som alle andre» har noen små skader av og til.

Les også Klæbo etter nedturen: – Vil huske det for alltid

Aleksandr Bolsjunov – og andre russiske løpere – har også hatt trøbbel på grunn av at den russiske Sputnik V-vaksinen mot corona ikke er godkjent i Vesten.

En av landslagstrenerne, Oleg Perevoznikov, fortalte nylig til Sport Ekspress at «Borodavko-gruppen», som Bolsjunov er en del av, har sett seg nødt til å ta en vestlig god vaksine – for å unngå trøbbel inn i en ny skisesong.

I april giftet Bolsjunov seg med sin mangeårige kjæreste Anna Zjerebjatjeva. De dro siden på bryllupsreise til sørlige breddegrader: