Norsk festdag i Premier League – Ødegaard med to målgivende og Elyounoussi-mål

(Norwich City – Arsenal 0–5, West Ham United – Southampton 2–3) Martin Ødegaard (23) serverte to ganger da Arsenal var totalt dominerende og fortsatte seiersrekka. Mohamed Elyounoussi (27) scoret borte mot West Ham.

Martin Ødegaard brukte kun snaue seks minutter før han spilte Bukayo Saka perfekt opp inne i Norwichs 16-meter. Briten fyrte av en kanonkule langs gresset, som gikk rett nede i hjørnet.

Arsenal-fansen som hadde tatt turen til Carrow Road kunne dermed slippe jubelen løs, og gjestene hadde inntatt en ledelse de ikke aktet å gi slipp på.

– Det er et veldig tilfredsstillende resultat. Vi er nødt til å holde prestasjonene på et høyt nivå gjennom hele juletiden. Vi så veldig skarpe og engasjerte ut. Det er en viktig seier for oss. Jeg er veldig fornøyd, sier Arsenal-trener Mikel Arteta til BBC.

38 minutter senere var nordmannen i det gavmilde hjørnet igjen, og sendte en tvers over-pasning til høyreback Kieran Tierney, som tok en touch før han banket ballen i mål.

TONEANGIVENDE: Martin Ødegaard var veldig toneangivende for Arsenal da laget fra Nord-London valset over Norwich City søndag.

Dermed kunne Ødegaard & co. gå til pause på stillingen 0–2.

15 minutter inn i annenomgangen kommer Gabriel Martinelli seg alene med keeper og lobber ballen i mål, men brasilianeren blir avblåst for offside.

Saka klarte derimot å holde seg på riktig side når han fikk ballen av Alexandre Lacazette. Unggutten dro av Brandon Williams og banket ballen på ny nede i hjørnet.

Franskammen ville også notere seg på scoringslisten da han ble dyttet i bakken av Ozan Kabak inne i 16-meteren. Dommer blåste for straffe og Lacazette gikk frem og satte ballen kontant i mål.

I det klokken bikket 90 minutter ble innbytter Emile Smith-Rowe spilt nydelig opp av Nicolas Pépé inne i boksen, og kunne enkelt sette inn det femte for dagen.

Arsenal har tatt et godt grep om fjerdeplassen i Premier League og ligger nå seks poeng foran Tottenham på femteplass, som vant 3–0 over Crystal Palace søndag. De røde fra Nord-London har riktignok spilt 19 kamper, mens Tottenham kun har spilt 16.

KUNNE FEIRE: Mohamed «Moi» Elyounoussi kunne feire sa han sendte Southampton i ledelsen borte mot West Ham.

Mohamed «Moi» Elyounoussi fikk endelig starte igjen for Southampton i Øst-London mot West Ham, og takket for tilliten med scoring etter bare åtte minutter.

Nordmannen fikk ballen rett utenfor 16-meteren, og banket den i hjørnet på halvspretten – med venstrefoten!

– Det var på tide at vi vant. Vi har jobbet veldig hardt de siste ukene, sier Elyounoussi til BBC.

Det er første gang «Moi» scorer i Premier League siden målet mot Newcastle 28. august. Han har heller ikke startet i ligaen siden 20. november.

Michail Antonio utlignet til 1–1 like etter pause, før VAR sikret straffe til Southampton. Den omsatte James Ward-Prowse i 2-1-ledelse. Saïd Benrahma utlignet for West Ham atter en gang, men Southampton nektet å rote bort disse tre poengene.

Jan Bednarek headet inn 3–2 drøyt 20 minutter før slutt.

Southampton ligger på 14.-plass i Premier League med 20 poeng på 18 kamper. Det er ett poeng foran Everton på 15.-plass og likt på poeng med Brentford, Crystal Palace og Brighton på plassene over.

PS! Mathias Normann er ute med en bekkenskade og var ikke i Norwich-troppen som møtte Arsenal.

