Vegar Eggen Hedenstad mot retur i norsk fotball: På vei til Vålerenga

Vålerenga er i gang med 2022-arbeidet etter denne sesongens syvendeplass i Eliteserien. Første spiller inn i stallen kan bli Vegar Eggen Hedenstad (30).

KAN FÅ BLÅ DRAKT: Vegar Eggen Hedenstad i kamp med daværende Sarpsborg-spiller Tobias Heintz i 2020-sesongen.

Etter det VG erfarer er den tidligere norske landslagsbacken med fire Norge-kamper – sist sett i Eliteserien for Rosenborg – på god vei til å skrive under treårskontrakt med Vålerenga.

Etter at han forlot RBK som bosmanspiller etter 2020-sesongen, har han spilt i tyrkiske Fatih Karagümrük det siste året.

Vålerengas sportssjef Jørgen Ingebrigtsen bekrefter at klubben er interessert i Tyrkia-proffen. Vålerengas førstevalg i posisjonen Christian Borchgrevink var skadet i deler av høsten, noe som førte til at midtbanespillerne Nicolaj Thomsen og Henrik Bjørdal måtte ta vikariater i forsvar.

– Alle vet at vi er ute etter høyreback. Når Bjørdal spilte fem kamper der i høst, er det åpenbart at vi ser etter noen. Vi har også sagt at vi ser etter mer erfaring. Så er du høyreback og erfaren, er du aktuell, melder Ingebrigtsen til VG.

– Vil det si at Hedenstad er aktuell?

– Hedenstad har vi vært interessert i et par år. Han er veldig god, han er østlending, og vi har forsøkt lenge på å få til noe med ham, svarer Vålerengas sportssjef.

Vegar Eggen Hedenstad har ikke besvart VGs henvendelse.

Tidligere i dag offentliggjorde Vålerenga at midtstopper Fredrik Holmé går til Obosliga-klare Kongsvinger.

