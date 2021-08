Ble utsatt for press: Vil ikke arrangere VM-kvalik hos «Smiths venner»

Norges E-sportforbund vil likevel ikke arrangere helgens VM-kvalik i lokaler eid av «Smiths venner».

STERKE REAKSJONER: Norsk E-sport forbund fikk sterke reaksjoner fra mange medlemmer da forbundet ville arrangere VM-kvalik i lokalene til Smiths venner-eide Oslofjord Convention Center.

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

Det skjer etter at flere av de påmeldte lagene varslet at de vil trekke seg. Det samme gjorde ordstyrer Hasse Hope.

Det var gamer.no som først omtalte denne saken.

Etter planen skulle finalene i VM-kvaliken gått av stabelen denne helgen i Oslofjord Convention Center. Det er eid av Brunstad Christian Church (BCC), også kjent som «Smiths venner».

– Valget av lokasjon for finalen i kvalifiseringen har vært et veloverveid valg fra Norges E-sportsforbundet sin side, sier forbundets president Thomas Breen i pressemeldingen.

Han sier videre at han hadde gledet seg til «et stort og synlig arrangement for å markere e-sporten i Norge, på en lokasjon hvor vi tydelig kunne markert våre verdier og holdninger, blant annet med pride-flagg på hele arenaen på Oslofjord Convention Center».

– Slik situasjonen ble er det forståelig at flere klubber synes det ble vanskelig å delta som planlagt», sier president Thomas Breen.

Lurer du på hva esport er? Ler mer her

E-sportsklubben Apeks er en av de som ikke ville være med dersom arrangementet ble gjennomført i Smiths venner lokaler og mente at BCCs verdigrunnlag ikke er i samsvar med Apeks sine grunnverdier.

– Jeg ser på det som positivt at forbundet endelig har hørt på det miljøet har å si. Ut ifra pressemeldingen kan jeg derimot ikke se at de har endret på standpunkt hva gjelder holdninger og verdier, skriver talsperson for Apeks, Denise Anfinnsen, i en e-post til VG.

Etter at Apeks gikk ut første gang, har de fått selskap av en rekke andre lag, inkludert Timber E-sport og Bitfix Gaming, skriver gamer.no.

– Det stemmer, vi har ikke endret standpunkt. Det var en bevisst tanke bak det vi gjorde, sier Thomas Breen i esportforbundet til VG og fortsetter:

Les også Juventus-stjerne investerer i norsk e-sport

– Vi hadde funnet en lokasjon som var bra og som ga oss muligheten til å snu rundt på en tradisjonell boikott tenkning. Vi kunne heise pride-flagget og på den måten kommunisere verdigrunnlaget vårt. Det ville bli lagt merke til og gitt oss en anledning til å snakke om vårt verdisett.

Komikeren Hasse Hope som skulle vært ordstyrer under arrangementet, reagerte også sterkt og varslet at han også ville trekke seg dersom esportforbundet oppretthold å arrangere VM-kvaliken i Oslofjord Convention Center.

– Det kan jeg ikke være en del av, skrev han på Twitter.

Salgs- og markedsdirektør, Finn Erling Røgenæs hos Oslofjord Convention Center, sier dette i en kommentar:

– Vi synes det er synd at det ikke blir VM kvalik på Oslofjord. Vi har hatt stor sans for Norges E-sportsforbund sin linje om inkludering fremfor ekskludering som utgangspunkt for å diskutere verdispørsmål. Oslofjord er en arena for fellesskap og inkludering og vi har sett frem til å være vertskap for kvaliken. Norges E-sportsforbund påpeker selv at de dessverre ikke har hatt kapasitet til en nødvendig forankringsprosess inn mot lagene. Vi tolker det dit hen at det har vært en sentral årsak til beslutningen.

Les også Zuccarello satser på e-sport: – Må anerkjennes som sport

Akkurat det samme skjedde for øvrig da Norges Håndballforbund ønsket å arrangere finalerunden i Lerøyserien for 18-åringer i 2020 i Oslofjord Convention Center. Da truet også en rekke klubber med å trekke seg og det endte med at det ikke ble spilt noen kamper i Smiths venner lokaler.

– Det er viktig for oss at alle medlemmer føler seg trygge på at våre verdier etterleves i vår aktivitet og våre arrangementer, uttalte håndballpresident Kåre Geir Lio i en pressemelding