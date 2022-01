Wiklund kan skrive norsk skøytehistorie: – Hadde vært veldig gøy

Skøyte-EM for kvinner arrangeres denne helgen for 47. gang. Der kan det for første gang bli en individuell medalje til en norsk skøyteløper.

JAKTER MEDALJE: Ragne Wiklund er blant løperne med største medaljesjanser under EM i Heerenveen.

Ragne Wiklund (21) er fremdeles i starten av karrieren på toppnivå, men har allerede skrevet seg inn gullskrift i norsk skøytesport. I fjor gikk hun inn til VM-gull på 1500 meter i Heerenveen, det første norske VM-gullet på kvinnesiden siden Laila Schou Nilsen vant allround-VM i 1937 og 1938.

EM har blitt arrangert årlig fra 1970–1974 og fra 1981 og frem til nå. Frem til og med 2016 har det kun vært som et allroundmesterskap, mens det siden har alternert mellom å bli arrangert som et allround- og sprintmesterskap og et mesterskap i enkeltdistanser.

Før årets mesterskap har det kun blitt én norsk medalje: På lagsprinten i 2018, hvor kun tre land deltok, gikk Norge inn til bronse.

TILBAKE I HEERENVEEN: Som i fjor, gjør coronarestriksjoner at løperne går for tomme tribuner under helgens EM i Thialf i Heerenveen. Det gikk meget bra for Wiklund sist, som vant 1500-meteren i VM enkeltdistanser i samme arena i fjor.

Wiklund kommer til mesterskapet med gode medaljesjanser på både 3000 meter og 1500 meter.

På spørsmål om en mulig medaljefangst i EM, ser hun positivt på det som venter.

– Det hadde vært veldig gøy. Jeg har muligheten på to individuelle distanser først, og så har vi lagtempoen og fellesstarten på søndag. Der har vi også hatt en løper på pallen tidligere denne sesongen, sier Wiklund, med henvisning til Sofie Karoline Haugens tredjeplass på fellesstarten i Salt Lake City.

Wiklund har denne sesongen forbedret sine personlige rekorder på alle distanser hun har gått, og har senket den norske rekorden på både 1500 meter og 3000 meter. Hun har brukt tiden etter verdenscuphelgen i Calgary (10.-12. desember) til å få lagt inn en god treningsperiode.

Fakta EM-programmet Fredag:

18.55: Lagsprint, kvinner (med Julie Samsonsen, Martine Ripsrud og Ane By Farstad)

19.09: Lagtempo, menn (med Allan Dahl Johansson, Sverre Lunde Pedersen og Hallgeir Engebråten)

19.42: 3000 meter, kvinner (med Marit Fjellanger Bøhm, Sofie Karoline Haugen og Ragne Wiklund)

20.42: 1000 meter, menn (med Bjørn Magnussen, Håvard Holmefjord Lorentzen og Henrik Fagerli Rukke) Lørdag:

14.30: Lagsprint, menn (med Lorentzen, Rukke og Magnussen)

14.49: 500 meter, kvinner (med Ripsrud og Samsonsen)

15.28: 5000 meter, menn (med Lunde Pedersen og Engebråten)

16.58: 1500 meter, kvinner (med Wiklund og Haugen) Søndag:

14.05: Lagtempo, kvinner (med Wiklund, Bøhm og Haugen)

14.32: 1500 meter, menn (med Dahl Johansson, Peder Kongshaug og Kristian Ulekleiv)

15.21: 1000 meter, kvinner (med Samsonsen, Ripsrud og By Farstad)

16.05: 500 meter, menn (med Lorentzen, Magnussen og Rukke)

16.46: Fellesstart, kvinner (med Bøhm og Haugen)

17.09: Fellesstart, menn (med Kongshaug og Ulekleiv) Mesterskapet sendes på Viaplay alle tre dager. Løpene på fredag blir sendt på V4, mens løpene på lørdag og søndag går på TV3. Les mer

– Jeg har kjent meg i veldig bra fysisk form, men jeg har også kjent at det er tyngre å gå på is og i stilling. Det er litt blandede følelser, men det fysiske kjennes i hvert fall veldig bra, sier en noe usikker og treningsstinn Wiklund.

En som har tro på medalje er Viaplays ekspertkommentator Ida Njåtun, som la opp etter 2020/21-sesongen.

– Jeg vet at det er gode muligheter, men det er det å gjøre det når det gjelder. Det er det første mesterskapet hun går inn i med litt større forventningspress utenfra. Hun har vært på pallen tidligere denne sesongen på de lengre distansene, og det sier noe om at det er en realistisk sjanse. Men det skal leveres, sier hun.

– Det er ikke så mange kvinner som har gått på skøyter, det er det som i mine øyne forklarer det. Det har vært for få i toppen. Det at Ragne får til det som hun har fått til nå, det er kjempeviktig for norske skøytesport. Det viser at det er mulig, og det skaper inspirasjon.

På det norske EM-laget er også Ane By Farstad:

Fredag skal Wiklund gå 3000 meter. Der skal hun gå i siste par mot hviterussiske Marina Zueva, etter at de antatt tøffeste konkurrentene Irene Schouten, Antoinette de Jong, Francesca Lollobrigida og regjerende olympisk mester på distansen, Carlijn Achtereekte, har gått.

– Jeg får i hvert fall et godt inntrykk av hvor fort det er mulig å gå, og ellers får jeg gjøre mitt eget løp. Jeg tror ikke jeg skal la meg stresse av å gå i siste par, men heller bruke det til å gjøre justeringer på utgangsfarten, sier Wiklund.

Så langt denne sesongen har hun prøvd litt ulike løpsopplegg på 3000. I Calgary åpnet hun forrykkende og lå tidvis foran verdensrekorden, før hun til slutt sprakk mot slutten.

Fakta Norske kvinner i skøyte-EM Fra tiden hvor det ble gått allround, har det blitt noen pallplasseringer på de ulike distansene, men ingen av dem endte på pallen sammenlagt. 1970: Sigrid Sundby, 3. plass på 500 meter og 2. plass på 1000 meter

1981: Bjørg Eva Jensen, 3. plass på 1000 meter

1982: Bjørg Eva Jensen, 3. plass på 3000 meter

1986: Edel Therese Høiseth, 1. plass på 500 meter

1987: Edel Therese Høiseth, 2. plass på 500 meter

1993: Else Ragni Yttredal, 2. plass på 500 meter

2010: Hege Bøkko, 3. plass på 500 meter

2015: Ida Njåtun 2. plass på 500 og 1500 meter

2016: Ida Njåtun 1. plass på 500 meter og 3. plass på 1500 meter I 2018 tok trioen Martine Ripsrud, Anne Gulbrandsen og Sofie Karoline Haugen bronse i lagsprint. Les mer