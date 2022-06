Filip Ingebrigtsen droppet USA-avreise med brødrene: – En kamp mot klokken

Jakob Ingebrigtsen (21) har reist over Atlanteren sammen med storebror Henrik (31) for å gjøre de siste forberedelsene i høyden inn mot VM i Eugene i USA. Men det er usikkert om de får selskap av Filip Ingebrigtsen (29).

HAR TRØBBEL: Filip Ingebrigtsen, her under et stevne på Bislett tidligere i år.

For etter at 29-åringen brøt 5000 meter-løpet på Bislett torsdag kveld med en akillesskade, besluttet han sammen med toppidrettssjef i friidrettsforbundet, Erlend Slokvik, at en reise over til høyden i USA var uaktuelt.

– Han har utsatt reisen til Flagstaff. Han skulle dratt på fredag, sier Slokvik til VG og legger til at Henrik og Jakob Ingebrigtsen dro for tre dager siden.

– Den avgjørelsen tok vi på kvelden etter Bislett Games. Jeg booket om reisen hans med en gang.

BLE FOR TØFT: For Filip Ingebrigtsen nummer tre fra venstre i dette bildet.

Del av suksessoppskrift

Flaggstaff i Arizona er stedet de tre løperbrødrene i mange år har trent på drøye 2000 meters høyde. Enten som en del av sesongforberedelsene eller denne gangen inn mot mesterskap.

Den siste uken før friidretts-VM drar Filip og Jakob Ingebrigtsen videre til forbundets precamp i lavlandet i Berkeley, California.

For Ingebrigtsens del handler alt om å være i best mulig form til 16. juli. Da løpes 1500 meter-forsøket for menn på friidrettsstadion i Eugene.

– En kamp mot klokken

NRKs friidrettskommentator Jann Post slår fast at Filip Ingebrigtsen har hatt trøbbel med flere ting over lang tid.

– Men nå var han på gang, kroppen har fungert litt over tid. Så dukker dette akillesproblemet opp. Med fire uker til VM så er du avhengig av å få trent godt. Da må du bli kvitt problemet fort som fy. Da er det en fordel å være der du får best mulig behandling, sier han og fortsetter:

– Alle skjønner at hvis ikke får trent bra veldig snart, så minker jo sjansen for at han er i toppslag når det gjelder. Han har det travelt og det er en kamp mot klokken.

FRIIDRETTSKOMMENTATOR: I NRK, Jann Post, her avbildet i fjor i forbindelse med en bokutgivelse.

At deler av den optimale oppladningen nå ryker, vurderer Post slik:

– Alle toppidrettsutøvere vil følge plan A. Når det ikke går, så må de over på de neste planene. Sånn sett er det ikke optimalt. Men det er mange som har gjort det bra i mesterskap ved å gå en kronglete vei også.

Toppidrettssjef Slokvik sier at de nå avventer beskjed fra det medisinske apparatet, på VGs spørsmål om når de tror Ingebrigtsen slutter seg til brødrene i USA.

– Kan det være han ikke drar i det hele tatt?

– Det vet vi ikke ennå. Det får vi ta etter hvert. Vi får se hvordan det går utover i uken, sier Slokvik.

TOPPIDRETTSSJEF: I friidrettsforbundet, Erlend Slokvik.

– Det gjorde så vondt

Filip Ingebrigtsen uttalte torsdag, kort tid etter at han brøt løpet på Bislett, at det var snakk om en skade i legg og akillessenen.

– Det gjorde så vondt. Så vondt at det ikke var mye å hente, sa han til VG.

Ingebrigtsen trodde blant annet at bruken av piggsko fortsatt var såpass uvant og fremprovoserte smertene han hadde. Han var ikke bekymret, men klar på at slike smerter ikke er optimalt kort tid før VM i USA.

– Det ble konkludert med at han skal trene litt alternativt samtidig som han får tradisjonell behandling for akilles. Han er i behandling og nær sagt i opptrening, sier Slokvik.