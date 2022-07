Her er Ronaldo tilbake i Manchester: – Pinlig retrett

Etter å ha vært borte fra sesongoppkjøringen, er Cristiano Ronaldo (37) nå sammen med lagkameratene i Manchester United igjen. Tirsdag kom han til treningsfeltet sammen med agenten Jorge Mendes.

PÅ TRENINGSFELTET: Fra venstre: Agent Jorge Mendes og Cristiano Ronaldo kom i samme bil inn til Carrington tirsdag.

Mandag kveld meldte The Athletic at Ronaldo skulle dra tilbake til Manchester, og tirsdag ble han avbildet på vei inn til Carrington – treningsområdet til Manchester United.

Ifølge Sky Sports skal han trene med klubben tirsdag, og det er også ventet at han skal ha en samtale med klubbens nye manager, Erik ten Hag.

I juli hevdet The Times at Ronaldo ønsket seg vekk fra klubben, kun ett år etter at han returnerte. Manchester United hadde en svak sesong i 2021/22, hvor de endte nede på sjetteplass i Premier League og følgelig ikke er kvalifisert til Champions League-spill denne sesongen.

– Pinlig retrett for Ronaldo. Det er merkelig at han går ut som han gjør, uten å ha en ny klubb klar for. Det er egentlig et sunnhetstegn at klubber ikke lar seg blende av global stjernestatus, skriver fotballekspert i TV 2, Erik Thorstvedt, i en SMS til VG.

UVISS FREMTID: Cristiano Ronaldo har blitt ryktet vekk fra Manchester United.

– Ten Hag har vært klar på at han ønsker å bruke ham. Men jeg sliter med å se at det skal fungere, da Ronaldo beviselig er elendig i presspillet. At han i tillegg tydelig mener at en klubb som ikke er i CL, er under hans verdighet, gjør dette til en tøff nøtt for en ny trener, skriver han videre.

Eivind Holth er journalist i United.no, nettstedet til Manchester Uniteds norske supporterklubb. Han synes hele «Ronaldo-sagaen» har vært veldig spesiell.

– Det er en absurd situasjon å være i at Ronaldo ønsker å forlate United. Nå har klubben hele tiden vært klare på at han ikke er til salgs. I bunn og grunn er det ingen vinnere i den saken her. United sitter igjen med en stjernespiller med monsterkontrakt, som alle vet at ikke ønsker å være der. Så da er spørsmålet hvor nyttig kan han være for ten Hag slik situasjonen er nå, sier han til VG.

Tidligere har Manchester United-manageren sagt at Cristiano Ronaldo ikke er til salgs og at han er en del av klubbens planer. Da laget reiste til Thailand og Australia, var ikke portugiseren med. Ten Hag oppga at det var på grunn av «personlige årsaker».

Nå er portugiseren altså sammen med lagkameratene igjen på Carrington, med agenten Jorge Mendes ved sin side. Ifølge The Mirror skal klubbens tidligere manager, Sir Alex Ferguson – som i sin tid hentet Ronaldo til Manchester United i 2003, ha ankommet Carrington like etter Ronaldo.

37-åringen scoret 24 mål på 38 kamper i alle turneringer for Manchester United forrige sesong.

