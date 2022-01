Lillefosse satte norsk innendørsrekord i stav

Pål Haugen Lillefosse satte norsk innendørsrekord i stav da han svingte seg over 5,75 under et stevne i Sverige søndag. Det er identisk med EM-kravet.

Pål Haugen Lillefosse satte norsk innendørsrekord i stav med 5,75 søndag.

NTB

Publisert Publisert Nå nettopp

Lillefosse forbedret sin personlige rekord med fire centimeter og den gamle rekorden til Sondre Guttormsen med en centimeter. Han prøvde seg tre ganger på 5,81, men rev alle gangene.

Da hadde han for lengst vunnet konkurransen i Sollentuna. De øvrige hadde faktisk revet seg ut før Lillefosse gjorde sitt første hopp på 5,30. Han trengte to forsøk på den høyden, men tok 5,50 i første forsøk.

Lillefosse brukte også to forsøk på 5,60 og på rekordhøyden, ifølge bloggen Friidrett1.