Stjernene sviktet: – Vi må vinne alt

KOŠICE (VG) (Norge-Russland 22–23) De reagerte med forbannelse og fortvilelse. Sander Sagosen (26), Harald Reinkind (29) og Christian O’Sullivan (30) leverte slettes ikke slik de gjør til daglig som stjerner i tysk Bundesliga.

BLYTUNGT: Sander Sagosen har aldri opplevd en så svak angrepskamp siden Norge slo gjennom internasjonalt for seks år siden.

Publisert Publisert Nå nettopp

Med seier over Litauen mandag går Norge – hvis ikke Slovakia sensasjonelt slår Russland – til hovedrunden med null poeng. Der venter marerittmotstander Spania, som slo Sverige 32–28 lørdag kveld. I tillegg til de to kan det bli Tyskland og Polen Norge skal møte i Bratislava.

TV 3-ekspert Ole Erevik var klar i sin tale om Norges store stjerne etter det forsmedelige nederlaget:

– Sagosen var under pari mot Slovakia og under pari mot Russland i forhold til det vi er vant med å se. Da får vi problemer. For det er så mye som er lagt opp rundt Sagosen at vi alltid vil få problemer hvis han ikke presterer på høyt nivå, sier Erevik som selv var landslagskeeper da Norge slo gjennom i EM 2016 og VM 2017.

– Hvis jeg har telt rett så har vi et sted mellom 15 og 20 avslutninger fra distanse. Tre skudd går i mål. Det gir en uttellingsprosent på under 20, oppsummerer Erevik.

MISLYKKES: Harald Reinkind traff bare på et av seks skudd mot russerne.

Sagosen selv var nådeløs overfor VG:

– Nå må vi bare restarte. Vi har kniven på strupen og må vinne alt. Hvis vi ikke kan gjør det så kan vi like gjerne reise hjem, sier mannen som sist sesongen vant både Champions League og Bundesliga med Kiel.

– Det var en for jævlig prestasjon rett og slett, sier Sagosen etter syv bom på sin 11 skudd. og følger opp:

– Vi må kaste dette i søpla. Dette har helt «ræva».

– Er du overrasket?

– Nei, overrasket ... vi går utpå der og leverer en prestasjon som gjør at vi ikke fortjener å vinne. Så ærlig må vi være, sier Sagosen.

På spørsmål fra NTB svarer Sagosen at han ikke kan huske en verre angrepskamp siden Norge slo gjennom med 4. plass i EM for seks år siden. Harald Reinkind kan heller ikke huske det.

Til daglig leverer også han store prestasjoner i Kiel. Spillemessig var Reinkind best av de tre, men endte kamp fem bomskudd på seks forsøk og to feil på statistikken.

– Puhhh. Ahh. Vi har sjanser nok til å vinne en kamp når vi bare slipper inn 23 mål. Men vi er ikke flinke til å sette ballen i mål. Og så sliter vi med rytmen vår. Vi blir stående og hakke i angrep. Hvert mål koster for mange krefter, slår han fast.

Les også Tapet som kan ødelegge EM for Norge: - Jeg er bare forbannet

– Hva betyr dette tapet for resten av EM?

– Jeg vet ikke. Vi får vinne resten av kampene så får vi telle opp til slutt. Det må vi uansett nå. Men vi kommer ikke videre fra noe mellomspill om vi spiller slik som dette, svarer Reinkind.

– Vi sliter ekstremt med angrepsspillet. Vi går inn i de samme duellene hele tiden og får rett og slett ikke løst det, sier Norges nye kaptein, Christian O’Sullivan.

Fakta VG børsen Kristian Sæverås 7 11 redninger/34 skudd Sander Heieren – 2 redninger/2 skudd Vetle Eck Aga 4 Ingen skudd Sander Sagosen 4 4 mål/11 skudd Sebastian Barthold 7 6 mål/7 skudd Petter Øverby 4 1 mål/1 skudd Erik Thorsteinsen Toft 3 1 mål/1 skudd – 1 feil Kent Robin Tønnesen 3 0 mål/1 skudd Kristian Bjørnsen 5 3 mål/4 skudd Magnus Gullerud 5 2 mål/2 skudd – 1 feil Christian O’Sullivan 2 0 mål/2 skudd – 4 feil Simen Holand Pettersen 4 1 mål/3 skudd Harald Reinkind 5 1 mål/6 skudd – 2 feil Thomas Solstad 4 1 mål/1 skudd Alexander Blonz 4 1 mål/1 skudd Christian Berge (trener) 4 Les mer

I høst løftet han som Magdeburg-kaptein pokalen i klubb-VM. Sist sesong vant Magdeburg European League. Mens O’Sullivan & co. leder verdens beste seriespill, Bundesliga, med solid margin.

– Jeg var veldig svak. Jeg vant for få dueller og gjorde for mange feil, sier O’Sullivan etter to skuddbom og fire personlige feil.

– Jeg skal definitivt ikke ha så mange balltap som jeg har i ankomstspillet. Det er en typisk barnefeil å stå ett minutt i forsvar og så mister du ballen 10 sekunder etter du har fått den, sier en svært selvkritisk kaptein.

– Det er litt uforståelig at dere står med Sagosen og Reinkind fra Kiel og deg fra Magdeburg, så ender det med at dere scorer på fem av 19 skudd og gjør til sammen seks personlige feil?

– Det skal i det hele tatt ikke være mulig. Vi får se på hvordan det kan skje med alle oss tre samtidig. Vi kommer heller ikke til de sjansene vi ønsker. Vi blir stående og stange, svarer O’Sullivan.

Les også Har opplevd utskjelling: Tønnesens tøffe vei tilbake til toppen

Norge har mistet kontinuitetsbærerne Bjarte Myrhol og Magnus Jøndal siden OL. Men Norge presterte heller ikke på topp da de ble slått ut i kvartfinalen både i OL og VM i fjor. Men for to år siden imponerte Norge på vei til EM-bronsen.

– Da var Norge det soleklart beste laget. Etter den tid har det sagt stopp. Varemerket til Norge den energi- og tempofylte håndballen fremoverhåndballen har nesten forsvunnet. Det er massevis av lag som er blitt bedre på løping og kontringsspill som Norge en periode var soleklart best i verden på, mener Ole Erevik.