Mbappé matchvinner med omdiskutert scoring: – Det gir ingen mening!

(Spania – Frankrike 1–2) Karim Benzema (33) scoret et drømmemål før Kylian Mbappé (22) ble matchvinner med en omdiskutert scoring da Frankrike snudde og vant mot Spania i Nations League-finalen i Milano.

Da en drøy time var spilt eksploderte et frem til da svært kjedelig oppgjør på San Siro. Det skjedde mer i løpet av et par minutter enn i de 63 foregående.

Først var det Frankrike-back Theo Hernández, matchvinner mot Belgia på torsdag, som dundret ballen i tverrliggeren og ned fra skrå vinkel inne i feltet. Ballen spratt noen centimeter foran streken. Spania-keeper Unai Simon var ikke i nærheten av å redde.

Spanjolene gikk rett i angrep, og Sergio Busquets spilte frem Mikel Oyarzabal, som fikk hjelp av en svak Dayot Upamecano i Frankrikes midtforsvar, stormet igjennom og trillet ballen forbi Hugo Lloris.

DRØMMESCORING: Karim Benzema utligner til 1–1. Eric García (t.v.) og César Azpilicueta klarer ikke å stoppe stjernespissen.

Omdiskutert vinnermål

Frankrike svarte umiddelbart. Karim Benzema fikk ballen fra Kylian Mbappé, og fra kanten av 16-meteren skrudde han ballen herlig opp i krysset til venstre for Simon. Keeperen fikk riktignok fingertuppene på skuddet, men det var ikke nok.

Vinnermålet var en frekkis av Mbappé. Hernandez sto for gjennomspillet, og alene med keeper var PSG-spissen iskald da han rundlurte keeper og trillet inn 2–1. Det luktet voldsomt offside, men scoringen ble godkjent etter at VAR-teamet hadde studert bildene.

Den situasjonen blir garantert diskutert i etterkant, men Eric Garcias forsøk på å stoppe pasningen frem til Mbappé var tydeligvis nok til å oppheve offsiden. Garcia var så vidt borti ballen og dermed ble det ikke offside. Hadde midstopperen latt ballen gå urørt ville det blitt dømt offside, men det tok han forståelig nok ikke sjansen på.

– Dommeren sa til oss at Eric García ville ta ballen og at det ødela offsiden. Men han ville ha tak i ballen fordi ballen ville nå Mbappé som var offside! Det gir ingen mening, sa forklarte Spania-kaptein Sergio Busquets ifølge den profilerte spanske fotballjournalisten Guillem Balague på Twitter.

«Korrekt med ikke offside på 1–2. Anses som spilt ball fra motspiller jf. regel 11, og før det ble ikke den spanske spilleren forstyrret av noen. Er jo fem spanske spillere der. Ingen FRA-spiller forstyrrer ESP som spiller ballen» skriver tidligere FIFA-dommer Svein-Erik Edvartsen på Twitter.

Spania nektet uansett å gi seg, og de var nær utligning. Først i det 88. minutt da Lloris vartet opp med en herlig redning da han fikk høyrehånden på skuddet fra Oyarzabal. Og så fire minutter på overtid da innbytter Yeremi Pino dundret til på en corner, men Lloris reddet igjen.

OPPTUR: Frankrike røk tidlig ut av sommerens EM-sluttspill. I kveld slo de tilbake med finaleseier i Nations League.

Dermed ble det fransk seier i historiens andre Nations League-finale. Portugal vant den første da de slo Nederland i finalen i 2019.

Det var liten tvil om at finalen betød mye for begge lag. Særlig for Frankrike, som fikk en etterlengtet opptur etter sommerens EM-nedtur da Mbappé misset på den avgjørende straffen mot Sveits i åttedelsfinalen. De franske stjernene jublet vilt da pokalen ble løftet i været av kaptein Lloris.

MÅTTE UT: Midtstopper Raphaël Varane ble skadet og byttet ut på tampen av 1. omgang.

Varane ut med skade

Det skjedde minimalt i første omgang rent sjansemessig. Like før pause var det over for Frankrike-stopper Raphaël Varane, som pådro seg en skade etter en cornersituasjon og måtte forlate banen.

Det er dårlige nyheter for Ole Gunnar Solskjær og Manchester United som har seks tøffe kamper på rekke og rad de tre kommende ukene. Blant annet Liverpool og Manchester City i ligaen i tillegg til to møter med Atalanta i Champions League.

Varane virket ikke veldig skadet etter kampen da han feiret finaleseieren sammen med resten av laget.

PS! I kampen om tredjeplassen i Nations League vant Italia 2–1 mot Belgia etter scoringer av Nicolo Barellaog Domenico Berardi. Charles De Ketelaere reduserte i sluttminuttene.