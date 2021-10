Lindseth-hat trick satte kjepper i hjulene på medaljejagende KBK

(Kristiansund – Sarpsborg 08 1–3) Kristiansund hadde ikke tapt en hjemmekamp siden andre serierunde. Så kom Jonathan Lindseth (25) og Sarpsborg 08 på besøk.

For med tre scoringer sørget Lindseth for at Sarpsborg 08 vant en bortekamp i Eliteserien for første gang siden Rosenborg ble beseiret på Lerkendal 20. juni.

– Det var deilig. Det er første gang jeg scorer tre mål på seniornivå, sier Lindseth til Discovery+.

– Lindseth har tatt store steg, og det fikk vi betalt for i dag, sier Sarpsborg 08-trener Lars Bohinen til Discovery+.

Kristiansund tapte på eget gress for første gang siden Bodø/Glimt vant 2–0 der 12. mai.

Dermed taper Christian Michelsens mannskap dyrebare poeng i jakten på klubbens første medalje i Eliteserien. Det er nå to poeng opp til både Viking og Rosenborg på henholdsvis tredje- og fjerdeplass.

– Jeg tviler ikke på at guttene prøvde, men det funket ikke i dag. Det er altfor mange som ikke er oppe på sitt normale nivå. Det var tamt, sier Michelsen til Discovery+ etter kampen.

Tidligere i uken ble det klart at Lars Bohinen ikke fortsetter som Sarpsborg 08-trener etter sesongen, og kanskje det ga en forløsende effekt i søndagens kamp.

– Det var overbevisende. God kamp fra start til slutt. En meget god kamp på en veldig vanskelig bortebane, sier Bohinen.

For Kristiansund kom til kampen med seks strake hjemmeseire, mens Sarpsborg 08 hadde syv strake bortetap i Eliteserien.

Da kunne man forventet at hjemmelaget ville ta kontroll på kampen, men det var faktisk gjestene som gjorde det. I det sjuende spilleminutt ga det resultat.

Et lekkert angrep endte med at Ibrahima Koné la ballen lavt inn foran mål. Der hadde spisskollega Lindseth løpt seg fri, og satt ballen i mål mellom beina på Kristiansund-keeper Sean McDermott.

Da kunne de fire bortesupporterne på Kristiansund Stadion slippe jubelen løs.

Sarpsborg 08 fortsatte å kjøre kampen etter ledermålet, men fikk ikke omsatt noen av de andre mulighetene til mål. Lagene gikk derfor i garderoben på stillingen 0–1.

– Det var en god omgang, men det handler om å sette sjansene sine. Er det noe vi er misfornøyd med så er det det, men vi er fornøyd med å ha god kontroll på kampen, sa Bohinen i pausen.

I andre omgang var det nettopp å sette sin første sjanse Sarpsborg 08 gjorde. Lindseth fikk ballen på en kontring, og banket ballen opp i krysset.

Drøye ti minutter før slutt fullførte Lindseth sitt hat trick, da han igjen avsluttet en strålende Sarpsborg-kontring.

VÆR SÅ GOD: Jonathan Lindseth jubler etter sin tredje scoring på Kristiansund Stadion.

– Vi har vært veldig gode på kontringer i det siste, men i dag fikk vi valuta for det, sier Lindseth.

På overtid reduserte Snorre Strand Nilsen, men det ble med et trøstemål for Kristiansund.

Med tre poeng tar gjestene et lang steg bort fra nedrykkskampen. Det er nå åtte poeng ned til Stabæk under nedrykksstreken.

